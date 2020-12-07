Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

На территории России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области, русский по национальности Голубев Евгений, 1993 года рождения.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Собеседник издания рассказал, что убитый хорошо известен местным правоохранителям, поскольку был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Он часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей, там якобы устраивал вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

В то же время источник отметил, что фактом остается то, что представители ФСБ России убили гражданского и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

Собеседник рассказал, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум – тепловизор, поскольку в случае задержания пограничниками России, с ними проще "договориться" за деньги, чем устраивать стрельбу.

Поэтому источник считает, что Голубев мог стать случайной жертвой пограничников, а дальнейшие их заявления о "героической" операции на границе являются попыткой скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица.

Он также предположил, что в ближайшее время российские пограничники могут показать оружие, якобы принадлежащее Голубеву, или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.

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