Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Раду внесли законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год

Понедельник, 7 декабря 2020, 17:19

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: сайт парламента, зампредседателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии УП

Детали: Законопроект №4467 авторства нардепов фракции "Слуга народа" во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко, зарегистрирован 7 декабря.

Текст документа на сайте пока отсутствует, но Евгения Кравченко подтвердила УП, что он касается продления на 1 год действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОзаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

видеоПартия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета

фотоУбийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам колонии

Впервые после лета COVID сбавил темп: за неделю – на 7,6 тысячи случаев меньше

Все новости...
ОРДЛО
Сеть call-центров из Одессы обслуживала российский бизнес, финансировавший оккупантов
Украинский омбудсмен встретилась с представителем ОРДО
Украина сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН
Последние новости
17:19
В Раду внесли законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год
17:14
Впервые за 2 месяца количество вакансий начало расти – исследование
17:00
Закарпатский облсовет возглавил действующий глава ОГА
16:17
В Госслужбе занятости сообщили размер пособия по безработице в Украине
16:17
В Беларуси гражданке Швейцарии дали 2,5 года колонии: сорвала балаклаву с омоновца
16:13
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей
16:01
Суд обязал генпрокурора открыть дела по нардепам Дубинскому и Деркачу - ЦПК
15:59
В ЕС обнародовали детали, против кого и за что будут применять механизм санкций
15:42
Госгеокадастр ликвидирует областные управления в течение двух месяцев
15:31
видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!