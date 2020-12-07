В Раду внесли законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО на год

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Источник: сайт парламента, зампредседателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии УП

Детали: Законопроект №4467 авторства нардепов фракции "Слуга народа" во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко, зарегистрирован 7 декабря.

Текст документа на сайте пока отсутствует, но Евгения Кравчук подтвердила УП, что он касается продления на 1 год действия закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Напомним: Законопроект об особом порядке самоуправления на Донбассе принят 16 сентября 2014 года сроком на 3 года и затем трижды продлялся на год (в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).