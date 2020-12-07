Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов попросил COVID-вакцину в США "в режиме тестирования"

Понедельник, 7 декабря 2020, 22:03
Степанов попросил COVID-вакцину в США в режиме тестирования

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил у США рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Источник: Степанов в разговоре с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которого цитирует пресс-служба Минздрава

Детали: Степанов ожидает получить вакцину от коронавируса в таких условиях из-за войны на Донбассе.

Дословно: "Степанов обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в" режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь Украина находится в сверхсложных условиях через российскую агрессию на Востоке нашей страны.

Напомним: Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Украинская правда
Темы: МинздравСтепановвакцинациякоронавирусСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: