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Степанов попросил COVID-вакцину в США "в режиме тестирования"

Понедельник, 7 декабря 2020, 23:03

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил у США рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Источник: Степанов в разговоре с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которого цитирует пресс-служба Минздрава

Детали: Степанов ожидает получить вакцину от коронавируса в таких условиях из-за войны на Донбассе.

Дословно: "Степанов обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в" режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь Украина находится в сверхсложных условиях через российскую агрессию на Востоке нашей страны.

Напомним: Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Украинская правда
Темы: МинздравСтепановвакцинациякоронавирусСША


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