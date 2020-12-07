Степанов попросил COVID-вакцину в США "в режиме тестирования"

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил у США рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Источник: Степанов в разговоре с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которого цитирует пресс-служба Минздрава

Детали: Степанов ожидает получить вакцину от коронавируса в таких условиях из-за войны на Донбассе.

Дословно: "Степанов обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в" режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь Украина находится в сверхсложных условиях через российскую агрессию на Востоке нашей страны.

Напомним: Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.