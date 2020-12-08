Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой отказал в открытии уголовного производства против нардепа-кнопкодава с депутатской группы "Доверие" Андрея Иванчука.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: Иванчук - мажоритарщик с Ивано-Франковской области, которого 5 ноября его поймали на кнопкодавстве. Такие действия подпадают под ст. 364-2 УК (голосования народного депутата вместо другого нардепа).

Сведения о нардепах в ЕРДР имеет право вносить генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности, но отмечается, что в течение месяца Венедиктова никак не отреагировала.

Движение "ЧЕСНО" направило Венедиктовой заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

В своем ответе генпрокурор утверждает, что оснований для открытия уголовного производства нет, потому что якобы не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

В частности, журналист должен подать подать в аппарат ВРУ заявление о кнопкодавстве вместе с материалами фотосъемки или видеозаписи.

В "ЧЕСНО" отметили, что именно так и сделали после того, как обнаружили соответствующий факт. В аппарате Рады ответили, что обращение журналиста "по поручению руководства ВРУ обрабатывается структурным подразделением аппарата".

Напомним: