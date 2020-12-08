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Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука

Вторник, 8 декабря 2020, 11:59

Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой отказал в открытии уголовного производства против нардепа-кнопкодава с депутатской группы "Доверие" Андрея Иванчука.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: Иванчук - мажоритарщик с Ивано-Франковской области, которого 5 ноября его поймали на кнопкодавстве. Такие действия подпадают под ст. 364-2 УК (голосования народного депутата вместо другого нардепа).

Сведения о нардепах в ЕРДР имеет право вносить генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности, но отмечается, что в течение месяца Венедиктова никак не отреагировала.

Движение "ЧЕСНО" направило Венедиктовой заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

 

В своем ответе генпрокурор утверждает, что оснований для открытия уголовного производства нет, потому что якобы не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

В частности, журналист должен подать подать в аппарат ВРУ заявление о кнопкодавстве вместе с материалами фотосъемки или видеозаписи.

В "ЧЕСНО" отметили, что именно так и сделали после того, как обнаружили соответствующий факт. В аппарате Рады ответили, что обращение журналиста "по поручению руководства ВРУ обрабатывается структурным подразделением аппарата".

 

Напомним:

  • За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо доказать в суде.
  • Органом предварительного расследования в таких производствах является ГБР, но внести сведения в ЕРДР может только генпрокурор.
  • Ранее "Украинская правда" писала о дружеских отношениях главы МВД Арсена Авакова и Иванчука.
  • В ноябте в Государственном бюро расследования рассказали, что дело в отношении кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которую открыли в феврале 2020 года, до сих пор расследуют.

Темы: ВенедиктоваВерховная РадаОфис генпрокурораГенпрокуратура


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