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ГБР до сих пор расследует дело кнопкодава Поляка, которое открыли в феврале

Четверг, 12 ноября 2020, 18:50
ГБР до сих пор расследует дело кнопкодава Поляка, которое открыли в феврале

В Государственном бюро расследования рассказали, что дело в отношении кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которые открыли в феврале 2020 года, до сих пор расследуют.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Детали: УП поинтересовалась, завершили ли дело по Поляку, что детективы выяснили за 8 месяцев дела или, когда будет завершено расследование.

В ответе ведомство заверило, что продолжается расследование, в ходе которого проводятся экспертизы или следственные действия. Дополнительной информации они не предоставили, ссылаясь на незаконность разглашения сведений досудебного расследования без письменного разрешения прокурора или следователя.

"Украинская правда" спросила, открыли ли дело против другого кнопкодава – народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Ивано-Франковской Андрея Иванчука, которого поймали на неперсональном голосовании 6 ноября.

ГБР отметило, что досудебное расследование в отношении него пока не осуществляется.

Предыстория:

  • 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.
  • По кнопкодавства нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.
  • В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).
  • В феврале Офис генпрокурора открыл дело по факту кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которого накануне поймали на голосовании за своего коллегу.

Украинская правда

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Темы: кнопкодавствоВерховная РадаГБР
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