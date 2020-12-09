Три двигателя Raptor, которые установлены в Starship

Компания Илона Маска Spacex отменила запуск первого прототипа межпланетного космического корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, за 1,3 секунды до старта двигателей.

Источник: трансляция запуска

Детали: Восьмой тестовую модель многократного межпланетного космического корабля Starship планировали запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

Двигатель Raptor, который уже установлен в Starship — слева и вакуумная версия Raptor, которую начнут испытывать позже — справа

Три двигателя Raptor, которые уже установлены в Starship

Что предшествовало: Компания Илона Маска SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, который должен был доставить на орбиту Земли военный GPS-спутник, за две секунды до старта двигателей.