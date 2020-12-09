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SpaceX отменила запуск космического корабля Starship за ОДНУ секунду до старта. Видео

Среда, 9 декабря 2020, 06:53
SpaceX отменила запуск космического корабля Starship за ОДНУ секунду до старта. Видео
Три двигателя Raptor, которые установлены в Starship

За 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 15 километров, старт был автоматически отменен.

Источник: трансляция запуска

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного корабля Starship планировали запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

 
 
 

Двигатель Raptor, который уже установлен в Starship — слева и вакуумная версия Raptor, которую начнут испытывать позже — справа

 
Три двигателя Raptor, которые уже установлены в Starship

В SpaceX позже сообщили, что запуск, который в онлайне ждали полмиллиона человек был автоматически отменен, вероятно, из-за проблем с двигателем. В среду, 9 декабря, запланорована вторая попытка старта.

Видео "запуска"

Справка: Starship SN8 установлено на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что "вероятность ⅓ (33.3% - ред) запуск пройдет успешно".

Старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор в 23:15 по Киеву написал в Twitter: "Сегодня мы увидим, возможен новый способ полета (падение?). Это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!".

Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Что предшествовало:

Микола Донєв, УП
Темы: космосИлон Маск
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