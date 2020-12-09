SpaceX отменила запуск Starship за ОДНУ секунду до старта двигателей
Среда, 9 декабря 2020, 00:46
Компания Илона Маска Spacex отменила запуск первого прототипа межпланетного космического корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, за 1,3 секунды до старта двигателей.
Источник: трансляция запуска
Детали: Восьмой тестовую модель многократного межпланетного космического корабля Starship планировали запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.
Что предшествовало: Компания Илона Маска SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, который должен был доставить на орбиту Земли военный GPS-спутник, за две секунды до старта двигателей.
Микола Донєв, УП