Украина предложила следующие шаги урегулирования конфликта на Донбассе

Украинская сторона призывает Кремль выполнять договоренности, которые достигли стороны на встрече в "нормандском формате", в Кремле заявили, что в ближайшее время речи не идет о следующей встрече "нормандии" на высшем уровне.

Источник: МИД Украины, Украинская делегация в ТКГ, источник, близкий к кремлевскому куратору украинского направления Дмитрию Козаку, в комментарии "Коммерсанту"

Детали: Украинская сторона считает, что следующими шагами урегулирования конфликта на Донбассе должны стать:

дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам,

открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения,

выполнение безопасности условий (разминирования, разведения войск),

продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

Отмечается, что Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "Нормандского формата" для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей.

В украинском министерстве призвали Россию выполнить все решения, которые приняли лидеры четырех стран на предыдущей встрече.

Отмечается, что инициативы Украины до сих пор остаются без должной реакции российской стороны.

В Кремле близкий к Козаку источник заявил, что в ближайшее время никакого саммита в нормандском формате не будет.

Отмечается, что Козак часто общается с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и коллегами из Германии и Франции.

Справка: 9 декабря 2020 года исполняется год с момента проведения Парижского саммита глав государств и правительств стран-участниц "Нормандского формата".