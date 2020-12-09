Журналисты выиграли апелляцию у младшего Гладковского по известному сюжету про оборонку

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы журналистов Дениса Бигуса и Леси Ивановой по "делу Гладковского" и отменил решение суда первой инстанции о признании недостоверным и опровержения расследования о коррупции в оборонной сфере.

Источник: Вihus.info

Детали: 9 декабря Киевский апелляционный суд отменил решение первой инстанции и вынес новое решение - отказать Игорю Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме.

Полный текст решения с мотивационной частью пока еще недоступен, он должен быть опубликован в течение 10 дней.

Вместе с тем, адвокаты журналистов из зала суда сообщат, что судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Гладковского.

Например, в своем иске он требовал у авторов расследования опровергнуть слова, которых они вообще не говорили - что Гладковский является организатором схемы хищения оборонных средств:

"Никто, ни Бигус, ни Иванова - ни слова не сказали о том что Гладковский Игорь Олегович является организатором схемы хищения оборонного бюджета", - отметила судья и попросила адвоката Гладковского объяснить, кто и когда озвучил такие слова. Адвокату пришлось признать, что такого выражения в сюжете вообще нет, и это, по мнению истца, такие выводы только могли бы сделать зрители после просмотра от расследования.

Кроме того, сообщают адвокаты, судьи обратили внимание на абсурдность того, что Гладковский требовал опровергнуть весь сюжет, ведь тогда надо опровергнуть, что у Гладковского есть сын Игорь, или что Денис Бигус - журналист.

Что было раньше: 3 июля 2020 года Подольский районный суд. Киева признал недостоверным и нарушающим личные неимущественные права Игоря Гладковского видеосюжет о хищениях в оборонной промышленности (т.н. "дело Свинарчуков).

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