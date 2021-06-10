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Дело Гладовского-младшего не будут рассматривать в Антикоррупционном суде

Четверг, 10 июня 2021, 18:59

Верховный Суд отказал в направлении уголовного производства в отношении Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО, в Верховный Суд, о чем просили прокуроры.

Источник: Верховный Суд в Facebook

Детали: Соответствующее ходатайство поступило от прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет о деле, где Гладовского подозревают в злоупотреблении влиянием. Якобы он вместе с рядом лиц в 2015-2017 годах организовал схему поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Якобы за один из таких договоров между "Оптимумспецдеталь" и предприятием концерна Гладковский получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Сейчас дело остается на рассмотрении Соломенского районного суда Киева.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование, в котором сына экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря подозревают в хищении.

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Предистория:

  • 21 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО. 
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Украинская правда
Темы: Гладковскийсуд


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