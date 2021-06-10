Дело Гладовского-младшего не будут рассматривать в Антикоррупционном суде

Верховный Суд отказал в направлении уголовного производства в отношении Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО, в Верховный Суд, о чем просили прокуроры.

Источник: Верховный Суд в Facebook

Детали: Соответствующее ходатайство поступило от прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет о деле, где Гладовского подозревают в злоупотреблении влиянием. Якобы он вместе с рядом лиц в 2015-2017 годах организовал схему поставки товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Якобы за один из таких договоров между "Оптимумспецдеталь" и предприятием концерна Гладковский получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Сейчас дело остается на рассмотрении Соломенского районного суда Киева.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование, в котором сына экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря подозревают в хищении.

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