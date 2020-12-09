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Традиционную перепись населения власти планируют уже на 2023 год

Среда, 9 декабря 2020, 14:01

Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов во время онлайн-конференции, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о всеукраинской переписи населения, которым вводится новый метод проведения переписи населения - перепись на основе сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах ... Перепись населения по реестрам - обозримое будущее, которого нам не избежать".

Детали: По словам Немчинова, во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 29 июля 2019 года о некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, уже начали работу для проведения всеукраинской переписи населения по реестрам в 2030 году.

Кроме того, министр отметил, что на заседании правительства 9 декабря должностные лица рассмотрят проект постановления, которым предусмотрено начать подготовку к традиционной переписи населения в 2023 году.

Что предшествовало: В апреле Немчинов говорил, что в 2021 году всеукраинская перепись населения, скорее всего, не состоится.

Предыстория: 

  • Всеукраинскую перепись населения ранее планировали провести в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года.
  • Министр Кабмина Дмитрий Дубилет высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Он выступал за электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. 
  • 23 января 2020 года Дубилет презентовал "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
  • Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что без традиционной переписи населения пока не обойтись, поскольку полноценных реестров в Украине нет.

Темы: перепись населения


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