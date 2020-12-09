Традиционную перепись населения власти планируют уже на 2023 год

Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов во время онлайн-конференции, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о всеукраинской переписи населения, которым вводится новый метод проведения переписи населения - перепись на основе сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах ... Перепись населения по реестрам - обозримое будущее, которого нам не избежать".

Детали: По словам Немчинова, во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 29 июля 2019 года о некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, уже начали работу для проведения всеукраинской переписи населения по реестрам в 2030 году.

Кроме того, министр отметил, что на заседании правительства 9 декабря должностные лица рассмотрят проект постановления, которым предусмотрено начать подготовку к традиционной переписи населения в 2023 году.

Что предшествовало: В апреле Немчинов говорил, что в 2021 году всеукраинская перепись населения, скорее всего, не состоится.

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