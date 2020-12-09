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Минобороны приглашает Бутусова на собеседование и обещает провести ликбез

Среда, 9 декабря 2020, 20:44

Кадровые службы Министерства обороны уполномочены провести собеседование с Юрием Бутусовым на предмет соответствия его профессиональных компетенций требованиям должностей, которые могут быть предложены ему для трудоустройства.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Среди достоинств, присущих соискателям тех или иных должностей в органах государственной власти, безусловно, должны быть честность и настрой на конструктив.

Сознательное введение Юрием Бутусовым общественности в заблуждение относительно отсутствия контакта с представителями Департамента кадровой политики Минобороны ("Министерство обороны ... перестало выходить на связь") не оказывает ему чести. Ведь вчера было определено уполномоченное лицо и оставлен телефон для контакта в любое удобное для соискателя время".

Детали: Минобороны приглашает Бутусова 10 декабря на собеседование и ознакомления с перечнем предлагаемых вакансий.

В ведомстве отреагировали на пост журналиста, в котором тот "демонстрирует непонимание границ и содержания функциональных обязанностей должностей, на которые претендует". Поэтому Бутусову проведут краткий ликбез и объяснят разницу между Минобороны и Генштабом.

Что было раньше: Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.

Позже Бутусов написал в Facebook, что принимает предложение Минобороны, ждет приглашения к министру или к президенту.

Украинская правда
Темы: Минобороны


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