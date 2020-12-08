Журналист Юрий Бутусов заявил, что согласен работать в Министерстве обороны, ждет встречи с министром или президентом и имеет программу действий.

Источник: "Детектор медиа", пост Бутусова в Facebook

Прямая речь: "Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий".

Детали: Прогамма Бутусова состоит из 12 пунктов и касается расследования относительно спецоперации по "вагнеровцам", аудита в финансовой сфере, разработки военной доктрины, создания экспертных групп и т.п.

Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и... Опубліковано Юрієм Бутусовим Вівторок, 8 грудня 2020 р.

Ранее в комментарии "Детектор медиа" Бутусов заявил, что согласится работать в Министерстве обороны, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.

Он также отметил, что о предложении Минобороны узнал из Facebook, а позже к нему обратился заместитель директора Департамента кадровой политики ведомства Василий Повар. Однако конкретных должностей он не предложил.

В целом же Бутусов связывает это предложение со своими публикациями о проблемах в управлении оборонной сферы, а также – с обсуждением 7 декабря на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дела о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ППК "Вагнера".

По его данным, народные депутаты заслушали одного из работников Главного управления разведки, который непосредственно руководил "вагнеровской спецоперацией".

По словам Бутусова, депутаты спрашивали, правда ли то, что журналист писал в своих статьях, и тот офицер якобы сказал, что вся написана информация достоверна.

По его мнению, это дело в демократических странах стало бы Уотергейтом для президента Владимира Зеленского, а сейчас ему предлагают должность, чтобы предотвратить утечку информации в "главном деле, в котором Зеленскому может угрожать импичмент".

Что было раньше: Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.

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