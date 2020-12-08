Журналист Юрий Бутусов заявил, что согласится работать в Министерстве обороны, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.

Источник: "Детектор медиа"

Прямая речь: "Основной вопрос – это предательство в Министерстве обороны, о котором я писал и из-за которого меня приглашают, чтобы я прекратил писать. Если вы хотите, чтобы я прекратил писать о "деле вагнеровцев" – дайте мне должность, которая позволит это дело контролировать. Я получу доступ к документам, и у меня не будет вопросов.

Второе – если предлагаете другую должность, пожалуйста, скажите – какой пост. Пока непонятно. Это выглядит как информационный мыльный пузырь. Я надеюсь, что министр Таран осознает серьезность своих позиций в интернете".

Детали: Бутусов добавил, что теперь серьезно ожидает приглашения к министру и предложений конкретных должностей.

Он также отметил, что о предложении Минобороны узнал из Facebook, а позже к нему обратился заместитель директора Департамента кадровой политики ведомства Василий Повар. Однако конкретных должностей он не предложил.

В целом же Бутусов связывает это предложение со своими публикациями о проблемах в управлении оборонной сферы, а также – с обсуждением 7 декабря на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дела о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ППК "Вагнера".

По его данным, народные депутаты заслушали одного из работников Главного управления разведки, который непосредственно руководил "вагнеровской спецоперацией".

По словам Бутусова, депутаты спрашивали, правда ли то, что журналист писал в своих статьях, и тот офицер якобы сказал, что вся написана информация достоверна.

По его мнению, это дело в демократических странах стало бы Уотергейтом для президента Владимира Зеленского, а сейчас ему предлагают должность, чтобы предотвратить утечку информации в "главном деле, в котором Зеленскому может угрожать импичмент".

Что было раньше: Министерство обороны предложило работу журналисту Юрию Бутусову, который критикует работу ведомства.

Предыстория: