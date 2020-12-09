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Корабль для полетов на Марс: SpaceX начинает трансляцию запуска Starship

Среда, 9 декабря 2020, 21:22
Корабль для полетов на Марс: SpaceX начинает трансляцию запуска Starship
Графика: u/TomHockenberry via Reddit

Компания Илона Маска Spacex вскоре планирует осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Источник: трансляция запуска

UPD: 10 декабря в 00:51:42 по Киеву при посадке ракета разбилась в центре площадки для посадок.

После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".

Запуск состоялся в 00:45 по Киеву. Полет продолжается.

За 126 секунд до запуска старт отложили. Причины пока неизвестны. В SpaceX сообщили, что запуск таки состояться в 00:40 за Києвом (22:40 UTC).

СМИ сообщают, что запуск был перенесен из-за нарушения людьми безопасного периметра.

Детали: Тестовую модель многоразового космического корабля Starship планируют запустить на 12,5 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.

Starship SN8 запускают с пускового комплекса в городке Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что с "вероятностью ⅓ (33.3% — УП) запуск пройдет успешно".

По заказу SpaceX за запуском должен был наблюдать исследовательский самолет NASA WB57, который занимается аэрофотосъёмкой, но он поломался (!?)

Издание Everyday Astronaut публикует сравнения Starship с Falcon 9, которая на этой неделе выполнила 100-й успешный полет.

 
Сравнение Starship с другими ракетами Илона Маска
 
Модификации Starship
 
Сравнение двигателей, используемых Falcon 9 и Starship
 
Топливная система Starship vs Falcon

Что предшествовало:

Микола Донєв, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон Маск
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