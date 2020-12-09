Корабль для полетов на Марс: SpaceX начинает трансляцию запуска Starship
Компания Илона Маска Spacex вскоре планирует осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.
Источник: трансляция запуска
UPD: 10 декабря в 00:51:42 по Киеву при посадке ракета разбилась в центре площадки для посадок.
После неудачной посадки SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".
Запуск состоялся в 00:45 по Киеву. Полет продолжается.
За 126 секунд до запуска старт отложили. Причины пока неизвестны. В SpaceX сообщили, что запуск таки состояться в 00:40 за Києвом (22:40 UTC).
СМИ сообщают, что запуск был перенесен из-за нарушения людьми безопасного периметра.
Детали: Тестовую модель многоразового космического корабля Starship планируют запустить на 12,5 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.
Starship SN8 запускают с пускового комплекса в городке Бока Чика, штат Техас.
Накануне Маск отмечал, что с "вероятностью ⅓ (33.3% — УП) запуск пройдет успешно".
По заказу SpaceX за запуском должен был наблюдать исследовательский самолет NASA WB57, который занимается аэрофотосъёмкой, но он поломался (!?)
Издание Everyday Astronaut публикует сравнения Starship с Falcon 9, которая на этой неделе выполнила 100-й успешный полет.
Что предшествовало:
- В ночь на 9 декабря Spacex за 1,3 секунды до запуска двигателей прототипа Starship отменила запуск.
- 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.
- SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытание прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.