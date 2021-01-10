Сторонники и родные возмущены баном Трампа в Twitter
Друзья, родственники и советники президента США Дональда Трампа жалуются на то, что Twitter навсегда заблокировал Трампа после штурма Капитолия.
Источник: AFP news
Детали: Сторонники и родственники Трампа выразили свое недовольство в Twitter.
Дональд Трамп-младший, старший сын президента США написал в соцсети: "Свобода слова мертва и контролируется левыми повелителями".
Кроме того, опасаясь исключения из Twitter, Трамп-младший попросил своих последователей присылать ему свои контакты по электронной почте.
The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021
In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI
I’ll let u know where I land.
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани написал: "Кого заставят замолчать дальше?"
Майк Помпео не как госсекретарь, а из своего личного аккаунта написал в соцсети: "К сожалению, это не новая тактика левых. Они годами работали, чтобы заставить замолчать голоса противников".
Сенатор-республиканец Тед Круз назвал решение Twitter "абсурдным и крайне опасным". Круз написал: "Почему горстка миллиардеров Кремниевой долины должна иметь монополию на политические слова?"
Twitter решил заблокировать Трампа навсегда после захвата Капитолия его сторонниками. Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch присоединились к блокировке аккаунтов президента США.
Reddit, новостной и дискуссионный веб-сайт, закрыл форум, популярный среди фанатов Трампа, заявив, что он разжигает ненависть.
Сам Трамп напоследок в Twitter заявил "о создании собственной платформы "в ближайшем будущем".
Напомним:
- Нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.
- Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE
- Прокуратура США сообщила, что изучит роль Трампа в штурме Капитолия.
Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE
Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".