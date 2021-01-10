Сторонники и родные возмущены баном Трампа в Twitter

Друзья, родственники и советники президента США Дональда Трампа жалуются на то, что Twitter навсегда заблокировал Трампа после штурма Капитолия.

Источник: AFP news

Детали: Сторонники и родственники Трампа выразили свое недовольство в Twitter.

Дональд Трамп-младший, старший сын президента США написал в соцсети: "Свобода слова мертва и контролируется левыми повелителями".

Кроме того, опасаясь исключения из Twitter, Трамп-младший попросил своих последователей присылать ему свои контакты по электронной почте.

Free Speech Is Under Attack! Censorship is happening like NEVER before! Don’t let them silence us. Sign up at https://t.co/835Eak6Ghi to stay connected!

If I get thrown off my social platforms I’ll let you know my thoughts and where I end up. pic.twitter.com/bO7wbfWWVr — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани написал: "Кого заставят замолчать дальше?"

Майк Помпео не как госсекретарь, а из своего личного аккаунта написал в соцсети: "К сожалению, это не новая тактика левых. Они годами работали, чтобы заставить замолчать голоса противников".

Сенатор-республиканец Тед Круз назвал решение Twitter "абсурдным и крайне опасным". Круз написал: "Почему горстка миллиардеров Кремниевой долины должна иметь монополию на политические слова?"

Twitter решил заблокировать Трампа навсегда после захвата Капитолия его сторонниками. Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch присоединились к блокировке аккаунтов президента США.

Reddit, новостной и дискуссионный веб-сайт, закрыл форум, популярный среди фанатов Трампа, заявив, что он разжигает ненависть.

Сам Трамп напоследок в Twitter заявил "о создании собственной платформы "в ближайшем будущем".

Напомним:

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".