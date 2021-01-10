Сторонники и родные возмущены баном Трампа в Twitter

Друзья, родственники и советники президента США Дональда Трампа жалуются на то, что Twitter навсегда заблокировал Трампа после штурма Капитолия.

Источник: AFP news

Детали: Сторонники и родственники Трампа выразили свое недовольство в Twitter.

Дональд Трамп-младший, старший сын президента США написал в соцсети: "Свобода слова мертва и контролируется левыми повелителями".

Кроме того, опасаясь исключения из Twitter, Трамп-младший попросил своих последователей присылать ему свои контакты по электронной почте.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани написал: "Кого заставят замолчать дальше?"

Майк Помпео не как госсекретарь, а из своего личного аккаунта написал в соцсети: "К сожалению, это не новая тактика левых. Они годами работали, чтобы заставить замолчать голоса противников".

Сенатор-республиканец Тед Круз назвал решение Twitter "абсурдным и крайне опасным". Круз написал: "Почему горстка миллиардеров Кремниевой долины должна иметь монополию на политические слова?"

Twitter решил заблокировать Трампа навсегда после захвата Капитолия его сторонниками. Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch присоединились к блокировке аккаунтов президента США.

Reddit, новостной и дискуссионный веб-сайт, закрыл форум, популярный среди фанатов Трампа, заявив, что он разжигает ненависть.

Сам Трамп напоследок в Twitter заявил "о создании собственной платформы "в ближайшем будущем".

Напомним:

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".