Прихильники і рідні обурені баном Трампа у Twitter
Друзі, родичі і радники президента США Дональда Трампа скаржаться на те, що Twitter назавжди заблокував Трампа після штурму Капітолію.
Джерело: AFP news
Деталі: Прихильники і родичі Трампа висловили своє невдоволення в Twitter.
Дональд Трамп-молодший, старший син президента США написав у соцмережі: "Свобода слова мертва і контролюється лівими володарями".
Крім того, побоюючись блокування в Twitter, Трамп-молодший попросив своїх послідовників надсилати йому свої контакти по електронній пошті.
Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані написав: "Кого змусять замовкнути далі?"
Майк Помпео не як держсекретар, а зі свого особистого облікового запису написав у соцмережі: "На жаль, це не нова тактика лівих. Вони роками працювали, щоб змусити замовкнути голоси противників".
Сенатор-республіканець Тед Круз назвав рішення Twitter "абсурдним і вкрай небезпечним". Круз написав: "Чому жменька мільярдерів Кремнієвої долини повинна мати монополію на політичні слова?"
Twitter вирішив заблокувати Трампа назавжди після захоплення Капітолію його прихильниками. Facebook, Instagram, Snapchat і Twitch приєдналися до блокування аккаунтів президента США.
Reddit, новинний і дискусійний веб-сайт, закрив форум, популярний серед фанатів Трампа, заявивши, що він розпалює ненависть.
Сам Трамп наостанок в Twitter заявив "про створення власної платформи" в найближчому майбутньому".