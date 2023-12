Прихильники і рідні обурені баном Трампа у Twitter

Друзі, родичі і радники президента США Дональда Трампа скаржаться на те, що Twitter назавжди заблокував Трампа після штурму Капітолію.

Джерело: AFP news

Деталі: Прихильники і родичі Трампа висловили своє невдоволення в Twitter.

Дональд Трамп-молодший, старший син президента США написав у соцмережі: "Свобода слова мертва і контролюється лівими володарями".

Крім того, побоюючись блокування в Twitter, Трамп-молодший попросив своїх послідовників надсилати йому свої контакти по електронній пошті.

Free Speech Is Under Attack! Censorship is happening like NEVER before! Don’t let them silence us. Sign up at https://t.co/835Eak6Ghi to stay connected!

If I get thrown off my social platforms I’ll let you know my thoughts and where I end up. pic.twitter.com/bO7wbfWWVr