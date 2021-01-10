Прихильники і рідні обурені баном Трампа у Twitter

Друзі, родичі і радники президента США Дональда Трампа скаржаться на те, що Twitter назавжди заблокував Трампа після штурму Капітолію.

Джерело: AFP news

Деталі: Прихильники і родичі Трампа висловили своє невдоволення в Twitter.

Дональд Трамп-молодший, старший син президента США написав у соцмережі: "Свобода слова мертва і контролюється лівими володарями".

Крім того, побоюючись блокування в Twitter, Трамп-молодший попросив своїх послідовників надсилати йому свої контакти по електронній пошті.

Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані написав: "Кого змусять замовкнути далі?"

Майк Помпео не як держсекретар, а зі свого особистого облікового запису написав у соцмережі: "На жаль, це не нова тактика лівих. Вони роками працювали, щоб змусити замовкнути голоси противників".

Сенатор-республіканець Тед Круз назвав рішення Twitter "абсурдним і вкрай небезпечним". Круз написав: "Чому жменька мільярдерів Кремнієвої долини повинна мати монополію на політичні слова?"

Twitter вирішив заблокувати Трампа назавжди після захоплення Капітолію його прихильниками. Facebook, Instagram, Snapchat і Twitch приєдналися до блокування аккаунтів президента США.

Reddit, новинний і дискусійний веб-сайт, закрив форум, популярний серед фанатів Трампа, заявивши, що він розпалює ненависть.

Сам Трамп наостанок в Twitter заявив "про створення власної платформи" в найближчому майбутньому".