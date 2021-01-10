Прихильники і рідні обурені баном Трампа у Twitter

Друзі, родичі і радники президента США Дональда Трампа скаржаться на те, що Twitter назавжди заблокував Трампа після штурму Капітолію.

Джерело: AFP news

Деталі: Прихильники і родичі Трампа висловили своє невдоволення в Twitter.

Дональд Трамп-молодший, старший син президента США написав у соцмережі: "Свобода слова мертва і контролюється лівими володарями".

Крім того, побоюючись блокування в Twitter, Трамп-молодший попросив своїх послідовників надсилати йому свої контакти по електронній пошті.

Free Speech Is Under Attack! Censorship is happening like NEVER before! Don’t let them silence us. Sign up at https://t.co/835Eak6Ghi to stay connected!

If I get thrown off my social platforms I’ll let you know my thoughts and where I end up. pic.twitter.com/bO7wbfWWVr — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані написав: "Кого змусять замовкнути далі?"

Майк Помпео не як держсекретар, а зі свого особистого облікового запису написав у соцмережі: "На жаль, це не нова тактика лівих. Вони роками працювали, щоб змусити замовкнути голоси противників".

Сенатор-республіканець Тед Круз назвав рішення Twitter "абсурдним і вкрай небезпечним". Круз написав: "Чому жменька мільярдерів Кремнієвої долини повинна мати монополію на політичні слова?"

Twitter вирішив заблокувати Трампа назавжди після захоплення Капітолію його прихильниками. Facebook, Instagram, Snapchat і Twitch приєдналися до блокування аккаунтів президента США.

Reddit, новинний і дискусійний веб-сайт, закрив форум, популярний серед фанатів Трампа, заявивши, що він розпалює ненависть.

Сам Трамп наостанок в Twitter заявив "про створення власної платформи" в найближчому майбутньому".

Нагадаємо:

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

"Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"