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Коронавирус в Украине: почти 2,5 тысячи госпитализированных и 8 тысяч выздоровлений

Суббота, 9 января 2021, 08:20

За сутки 8 января в Украине зафиксировано 4846 новых случаев COVID-19, 80 больных умерли, 2411 человек были госпитализированы, 7961 – выздоровели.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

В частности, заболели 168 детей и 176 медработников.

8 января совершено 26 494 тестирований, в частности методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859.

Что предшествовало: За сутки 7 января в Украине было зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19, 83 больных умерли, госпитализированы 2402 человек, выздоровел 5131 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусСтепанов


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