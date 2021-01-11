После Рождества украинцы потянулись за границу: наиболее загруженные пункты пропуска

С 9 января пограничники фиксируют увеличение пассажиро-транспортного потока, выезд из Украины преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "На начало рождественских праздников пассажиропоток был на уровне 40 тысяч человек. Уже 9 числа мы начали фиксировать его фактически резкое увеличение, что связано с желанием украинцев уехать или к местам работы или проживания, особенно в странах Европейского союза".

Детали: Всего за выходные и праздничные дни 7-10 января границу государства пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей.

За прошедшие сутки границу пересекли почти 70 тысяч человек.

С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов. В то же время Демченко отметил, что скорость пропуска зависит и от карантинных ограничений смежных сторон.

По словам пограничников, в настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где по состоянию на 9 утра было примерно по 100 легковых транспортных средств, ожидавших оформления.