"Связанные с Россией": США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача

США ввели санкции против ряда граждан и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Источник: сайт Минфина США

Дословно: "Министерство финансов США по контролю за иностранными активами приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, которая имеет отношение к Андрея Деркачу.

Российские дезинформационные кампании, направленные на американских граждан, являются угрозой для нашей демократии.

Детали: Санкции ввели против лиц:

Александра Дубинского – нардепа "Слуги народа";

Дмитрия Ковальчука – помощника Деркача;

Константина Кулика – бывшего прокурора ГПУ;

Александра Онищенко – экс-нардепа беглого;

Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля – окружение Деркача.

И сайтов:

"Эра-Медиа",

Only News,

NabuLeaks,

"Скептик".

В США назвали "Эра-Медиа" и NabuLeaks подставными СМИ в Украине, которые распространяют ложь, а также принадлежащие Деркачу или контролируются им. Уточняется, что NabuLeaks создана недавно для дискредитации Национального антикоррупционного бюро.

Все имущество и интересы в собственности этих объектов, находящихся под юрисдикцией США, заблокированы, а гражданам США запрещено сотрудничать с ними. Кроме того, также заблокированы любые организации, что на 50 процентов или более принадлежат этим лицам.

Предыстория:

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