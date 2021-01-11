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"Связанные с Россией" США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача

Понедельник, 11 января 2021, 18:24

США ввели санкции против ряда граждан и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Источник: сайт Минфина США

Дословно: "Министерство финансов США по контролю за иностранными активами приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, которая имеет отношение к Андрея Деркачу.

Российские дезинформационные кампании, направленные на американских граждан, являются угрозой для нашей демократии.

Детали: Санкции ввели против лиц:

  • Александра Дубинского – нардепа "Слуги народа";
  • Дмитрия Ковальчука – помощника Деркача;
  • Константина Кулика – бывшего прокурора ГПУ;
  • Александра Онищенко – экс-нардепа беглого;
  • Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля – окружение Деркача.

И сайтов:

  • "Эра-Медиа",
  • Only News,
  • NabuLeaks,
  • "Скептик".

В США назвали "Эра-Медиа" и NabuLeaks подставными СМИ в Украине, которые распространяют ложь, а также принадлежащие Деркачу или контролируются им. Уточняется, что NabuLeaks создана недавно для дискредитации Национального антикоррупционного бюро.

Все имущество и интересы в собственности этих объектов, находящихся под юрисдикцией США, заблокированы, а гражданам США запрещено сотрудничать с ними. Кроме того, также заблокированы любые организации, что на 50 процентов или более принадлежат этим лицам.

Предыстория:

  • 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
  • Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.

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Темы: санкцииДубинскийДеркач АндрейСШАРосcия


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