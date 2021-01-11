"Связанные с Россией" США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача
США ввели санкции против ряда граждан и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
Источник: сайт Минфина США
Дословно: "Министерство финансов США по контролю за иностранными активами приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, которая имеет отношение к Андрея Деркачу.
Российские дезинформационные кампании, направленные на американских граждан, являются угрозой для нашей демократии.
Детали: Санкции ввели против лиц:
- Александра Дубинского – нардепа "Слуги народа";
- Дмитрия Ковальчука – помощника Деркача;
- Константина Кулика – бывшего прокурора ГПУ;
- Александра Онищенко – экс-нардепа беглого;
- Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля – окружение Деркача.
И сайтов:
- "Эра-Медиа",
- Only News,
- NabuLeaks,
- "Скептик".
В США назвали "Эра-Медиа" и NabuLeaks подставными СМИ в Украине, которые распространяют ложь, а также принадлежащие Деркачу или контролируются им. Уточняется, что NabuLeaks создана недавно для дискредитации Национального антикоррупционного бюро.
Все имущество и интересы в собственности этих объектов, находящихся под юрисдикцией США, заблокированы, а гражданам США запрещено сотрудничать с ними. Кроме того, также заблокированы любые организации, что на 50 процентов или более принадлежат этим лицам.
Предыстория:
- 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
- Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
- В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
- Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.
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