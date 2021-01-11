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"Связанные с Россией": США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача

Понедельник, 11 января 2021, 17:24
Связанные с Россией: США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача

США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Источник: сайт Минфина США

Дословно: "Министерство финансов США по контролю за иностранными активами приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, которая имеет отношение к Андрея Деркачу.

Российские дезинформационные кампании, направленные на американских граждан, являются угрозой для нашей демократии.

Детали: Санкции ввели против 7 лиц: нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, бывшего помощника Деркача Дмитрия Ковальчука, бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, беглого экс-нардепа Александра Онищенко, окружения Деркача - Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля. А также 4 сайтов – "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик".

Отмечается, что Деркач и Дубинский лоббировали против НАБУ, пытаясь сменить руководство Бюро, дискредитировать ведомство как организацию и отрицать свои собственные коррупционные практики.

В Минфине США сообщают, что Онищенко передал Деркачу записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Уточняется, что бывшие украинские госслужащие Кулик, Онищенко, Телиженко и нынешний нардеп Дубинский публично выступали вместе с Деркачем или присоединялись к нему для скоординированного распространения и продвижения лжи о Байдене.

Журавель, Ковальчук и Симоненко, сообщается в заявлении, деньгами или иным способом помогали Деркачу.

В США назвали "Эра-Медиа" и NabuLeaks подставными СМИ в Украине, которые распространяют ложь, а также принадлежащие Деркачу или контролируются им. Уточняется, что NabuLeaks создана недавно для дискредитации Национального антикоррупционного бюро. А сайты Only News и "Скептик" принадлежат Журавлю и являются подставными СМИ, сообщается на сайте.

Все имущество и интересы в собственности этих объектов, находящихся под юрисдикцией США, заблокированы, а гражданам США запрещено сотрудничать с ними. Кроме того, также заблокированы любые организации, что на 50 процентов или более принадлежат этим лицам.

Предыстория:

  • 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.
  • Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США.

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Украинская правда

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Темы: санкцииДубинскийДеркач АндрейСШАРосcия
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