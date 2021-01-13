Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина оказалась в ТОПе несчастливых стран

Среда, 13 января 2021, 15:44
Украина оказалась в ТОПе несчастливых стран

По результатам международного глобального опроса Gallup International, Украина в 2020 году оказалась в ТОПе несчастливых стран.

Источник: деминициативы им.Илька Кучерива

Детали: По результатам международного глобального опроса, Украина оказалась в списке несчастных стран.

Опрос проводился в 41 стране среди более 38 000 тысяч человек.

В целом по результатам исследования, 54% респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только 14% говорят, что они несчастны. 31% считают себя ни счастливыми, ни несчастными.

Таким образом, средний индекс счастья в мире составляет 40%.

Отмечается, что в Украине он ниже, чем в мире. Кроме того, индекс счастья в Украине резко упал по сравнению с прошлым годом: в 2019 - 33%, в 2020 году - 14%.

Однако этот индекс выше, чем в 2018 году (тогда он был 8%).

 

Количество счастливых украинцев (49%) все же больше, чем количество несчастливых (35%). За год количество счастливых практически не изменилась.

Сообщается, что падение индекса счастья произошло из-за роста количества несчастливых.

Кроме того, Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливой.

 

Результаты опроса также показывают, что люди более оптимистично настроены относительно 2021 года.

Так, более 43% считают, что следующие 12 месяцев будут лучше предыдущих, 24% - что будут хуже и 26% - такими же.

При этом 37% украинцев считают, что 2021 будет лучшим, чем предыдущий.

 

Международный опрос конечного года Gallup International (EoY) - это ежегодная традиция, основанная и разработана под председательством доктора Джорджа Галлапа в 1977 году. В 2020 году опрос был проведен в 41 стране мира.

В Украине исследование проведено Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским перед международной институтом социологии. Опрос проведен в начале декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Узнать больше: Патофизиолог Виктор Досенко: Счастье есть. Его даже можно увидеть на МРТ

О Счастье, Украине и Манифесте

Рецепт украинского счастья

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: опроссоциологияСчастьерейтингУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
опрос
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: