Украина оказалась в ТОПе несчастливых стран

По результатам международного глобального опроса Gallup International, Украина в 2020 году оказалась в ТОПе несчастливых стран.

Источник: деминициативы им.Илька Кучерива

Детали: По результатам международного глобального опроса, Украина оказалась в списке несчастных стран.

Опрос проводился в 41 стране среди более 38 000 тысяч человек.

В целом по результатам исследования, 54% респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только 14% говорят, что они несчастны. 31% считают себя ни счастливыми, ни несчастными.

Таким образом, средний индекс счастья в мире составляет 40%.

Отмечается, что в Украине он ниже, чем в мире. Кроме того, индекс счастья в Украине резко упал по сравнению с прошлым годом: в 2019 - 33%, в 2020 году - 14%.

Однако этот индекс выше, чем в 2018 году (тогда он был 8%).

Количество счастливых украинцев (49%) все же больше, чем количество несчастливых (35%). За год количество счастливых практически не изменилась.

Сообщается, что падение индекса счастья произошло из-за роста количества несчастливых.

Кроме того, Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливой.

Результаты опроса также показывают, что люди более оптимистично настроены относительно 2021 года.

Так, более 43% считают, что следующие 12 месяцев будут лучше предыдущих, 24% - что будут хуже и 26% - такими же.

При этом 37% украинцев считают, что 2021 будет лучшим, чем предыдущий.

Международный опрос конечного года Gallup International (EoY) - это ежегодная традиция, основанная и разработана под председательством доктора Джорджа Галлапа в 1977 году. В 2020 году опрос был проведен в 41 стране мира.

В Украине исследование проведено Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским перед международной институтом социологии. Опрос проведен в начале декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

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