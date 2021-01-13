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Україна опинилася в ТОПі нещасливих країн

Середа, 13 січня 2021, 15:44
Україна опинилася в ТОПі нещасливих країн

За результатами міжнародного глобального опитування Gallup International, Україна у 2020 році опинилася в ТОПІ нещасливих країн.

Джерело: демініціативи ім.Ілька Кучеріва

Деталі: За результатами найдовшого у світі глобального опитування, Україна опинилася у списку нещасливих країн.

Опитування проводили в 41 країні серед понад 38 000 тисяч осіб.

Загалом за результатами дослідження, 54% респондентів країн, де проводилось дослідження, відповіли, що вважають себе щасливими, лише 14% кажуть, що вони нещасні. 

 

31% вважають себе ані щасливими, ані нещасними.

Таким чином, середній індекс щастя у світі становить 40%.

 

Відзначається, що в Україні він нижчий, ніж у світі. Індекс щастя в Україні різко впав порівняно з минулим роком: у 2019 - 33%, у 2020 році - 14%. Проте цей індекс вищий, ніж у 2018 році (тоді він був 8%). 

Кількість щасливих українців (49%) все ж більша за кількість нещасливих (35%). За рік кількість щасливих практично не змінилася.

Повідомляється, що падіння індексу щастя відбулося через зростання кількості нещасливих.

Крім того, Україна опинилась в десятці країн, мешканці яких схильні вважати своє особисте життя нещасливим.

 

Результати опитування також показують, що люди більш оптимістично налаштовані щодо 2021 року.

Так, більше 43% вважають, що наступні 12 місяців будуть кращими за попередні, 24% - що будуть гіршими та 26% - такими ж.

При цьому 37% українців вважають, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній.

Міжнародне опитування кінцевого року Gallup International (EoY) – це щорічна традиція, започаткована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Галлапа в 1977 році. 2020 року воно було проведено у 41 країні світу.

В Україні дослідження проведено Фондом Демократичні  ініціативи спільно з Київським міжнарожним інститутом соціології.  Опитування проведено на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 1000 інтерв'ю.  Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%.

Знати більше: Патофізіолог Віктор Досенко: Щастя є. Його навіть можна побачити на МРТ

Про Щастя, Україну і Маніфест

Рецепт українського щастя

Українська правда

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Теми: опитуваннясоціологіяЩастярейтингУкраїна
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