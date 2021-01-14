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Корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся на Землю

Четверг, 14 января 2021, 05:22
Корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся на Землю

Грузовой многоразовый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Корабль, который в декабре доставил на МКС 2900 кг груза американского космического агентства NASA, вернул на Землю около 2350 кг старого оборудования и результатов опытов. В рамках контракта SpaceX с NASA это была уже 21-я грузовая миссия по снабжению МКС.

Сейчас Cargo Dragon является единственным в мире космическим кораблем, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.

Что предшествовало: Модифицированный Cargo Dragon, который теперь способен доставлять в космос на 50% больший вес и на 20% больший объем груза, чем предыдущая модель 7 декабря автоматически пристыковался к МКС.

В NASA отмечают, что это была первая в истории автоматическая стыковка грузового корабля и первый раз, когда к МКС пристыкованы сразу два корабля SpaceX (корабль Crew Dragon Украины 17 ноября доставил на МКС четырех астронавтов, уже был присоединен к станции).

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон Маск
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