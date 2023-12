Корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся на Землю

Грузовой многоразовый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Корабль, который в декабре доставил на МКС 2900 кг груза американского космического агентства NASA, вернул на Землю около 2350 кг старого оборудования и результатов опытов. В рамках контракта SpaceX с NASA это была уже 21-я грузовая миссия по снабжению МКС.

Сейчас Cargo Dragon является единственным в мире космическим кораблем, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o