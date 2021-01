Корабель Ілона Маска Cargo Dragon повернувся на Землю

Вантажний багаторазовий космічний корабель компанія Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.

Джерело: SpaceX в Twitter

Деталі: Корабель, який у грудні доставив на МКС 2900 кілограм вантажу американського космічного агентства NASA, повернув на Землю близько 2350 кг старого обладнання та результатів дослідів. В рамках контракту SpaceX з NASA це була вже 21-ша вантажна місія з постачання МКС.

Наразі Cargo Dragon є єдиним у світі космічним кораблем, який здатний повертати вантажі з МКС на Землю.

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o