Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС
Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Четверо астронавтов уже начали свой рабочий день.
Источник: SpaceX в twitter, Bloomberg
Детали: В 6 утра по Киеву Crew Dragon без проблем пристыковался к МКС.
Через несколько часов экипаж в составе четырех астронавтов выйдет на космическую станцию, чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту лаборатории.
Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station!— SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020
Это первая в истории NASA миссия для которой использовали частный космический транспорт.
На МКС астронавты начали рабочий день сразу по прибыти. и сыграли песню "In the Air Tonight".
Читайте также: Spacex запланировала на ноябрь запуск межпланетного корабля Starship, миссии на МКС и еще 5 стартов
Напомним:
- 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon.
- Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
- Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.