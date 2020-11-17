Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС

Вторник, 17 ноября 2020, 06:23

Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Четверо астронавтов уже начали свой рабочий день.

Источник: SpaceX в twitter, Bloomberg

Детали: В 6 утра по Киеву Crew Dragon без проблем пристыковался к МКС.

Через несколько часов экипаж в составе четырех астронавтов выйдет на космическую станцию, чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту лаборатории.

Это первая в истории NASA миссия для которой использовали частный космический транспорт.

На МКС астронавты начали рабочий день сразу по прибыти. и сыграли песню "In the Air Tonight".

Читайте также: Spacex запланировала на ноябрь запуск межпланетного корабля Starship, миссии на МКС и еще 5 стартов

Напомним:

  • 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. 
  • Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
  • Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Украинская правда
Темы: космосМаск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
космос
Одно из самых загадочных явлений во Вселенной: телескоп Вэбба сделал фото потенциальных "темных звезд"
Астрономы с помощью радиоволн обнаружили холоднейшего коричневого карлика
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: