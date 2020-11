Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС

Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Четверо астронавтов уже начали свой рабочий день.

Источник: SpaceX в twitter, Bloomberg

Детали: В 6 утра по Киеву Crew Dragon без проблем пристыковался к МКС.

Через несколько часов экипаж в составе четырех астронавтов выйдет на космическую станцию, чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту лаборатории.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station!