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Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС

Вторник, 17 ноября 2020, 07:23

Космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Четверо астронавтов уже начали свой рабочий день.

Источник: SpaceX в twitter, Bloomberg

Детали: В 6 утра по Киеву Crew Dragon без проблем пристыковался к МКС.

Через несколько часов экипаж в составе четырех астронавтов выйдет на космическую станцию, чтобы начать шестимесячную научную миссию на борту лаборатории.

Это первая в истории NASA миссия для которой использовали частный космический транспорт.

На МКС астронавты начали рабочий день сразу по прибыти. и сыграли песню "In the Air Tonight".

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Напомним:

  • 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. 
  • Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
  • Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Украинская правда
Темы: космосМаск


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