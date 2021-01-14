Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Источник: движение "Чесно"

Дословно: "За соответствующее решение на заседании комитета проголосовали 17 из 22 народных депутатов - членов комитета. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов".

Детали: Как известно, осенью 2020 году в опросе "5 вопросов от президента" Владимир Зеленский спросил украинцев, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек. Активисты отмечают, что этим он вышел за пределы закрепленных законом полномочий главы государства.

Во время проведения этого так называемого опроса были выявлены многочисленные нарушения: респонденты могли отвечать на вопросы неограниченное количество раз, а лица, проводившие опрос, в некоторых случаях находились внутри помещений для голосования.

Офис президента так и не ответил журналисту движения "Чесно" на информационный запрос относительно правовых оснований для проведения такого опроса и переадресовал запрос в партию "Слуга народа".

В "Слуге народа" заявили, что за уменьшение состава Верховной Рады высказались почти 90% опрошенных. Еще до проведения опроса власти заявляли, что по его результатам в парламент внесут соответствующие законопроекты.

Законопроект №1017 был внесен президентом Зеленским 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва. Он меняет ряд статей Конституции Украины, а именно:

уменьшает конституционный состав с 450 до 300 нардепов (эту норму в случае принятия закона применят уже в парламенте следующего, 10-го созыва)

убирает ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (чтобы не было дублирования ст. 71, где эта норма есть также)

уточняет, что народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, который имеет право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владению языком нет);

добавляет ст. 77 норму о том, что "Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе".

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины вынес заключение о том, что законопроект №1017 соответствует Конституции, но одновременно выразил некоторые оговорки. 4 февраля 2020-го парламент предварительно одобрил этот законопроект.

В своих оговорках к законопроекту КСУ, в частности, отметил, что, уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент же время не вносит соразмерных (пропорциональных) изменений в другие положения Конституции, где речь идет об определенном (конкретном) количестве депутатов. Например, неизменной остается норма о 45 парламентариях (1/10 от действующего конституционного состава ВРУ), которые имеют право обратиться в КСУ с конституционным представлением и конституционным обращением. По мнению суда, это затрудняет возможность обращения нардепов в КСУ, что может привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

На заседании правового комитета 14 января 2021 года, на котором рассматривали законопроект №1017, нардеп от "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что к полномочиям Конституционного суда не входит оценка обоснованности предлагаемых изменений в Основной закон - только оценки их на соответствие ст. 157 и 158 Конституции.

В свою очередь представитель "Батькивщины" Сергей Власенко высказался за то, чтобы комитет рекомендовал парламенту отклонить законопроект №1017, а затем подготовил новый проект с учетом замечаний Конституционного суда.

По словам нардепа, при наличии замечаний КСУ (хотя заключение суда в целом было положительным) комитет должен применить спецпроцедуры рассмотрения законопроекта №1017 (согласно ст. 150 Регламента ВРУ, если в заключении КСУ законопроект в целом или его отдельные положения признаны не соответствующими Конституции, а также в случае, если в заключении КСУ есть оговорка с положениями такого законопроекта, парламент решает вопрос о порядке внесения в него поправок).

В то же время, подчеркнул Власенко, комитет год назад сделал вид, что вывод Конституционного суда полностью положительный, и рекомендовал Верховной Раде предварительно одобрить законопроект №1017, а сейчас так же пытается рекомендовать ВРУ нарушить регламент и принять проект в целом.

Председатель комитета Андрей Костин ("Слуга народа") первой поставил на голосование предложение рекомендовать парламенту принять законопроект №1017 в целом; если бы его не поддержали, вторым предложением было бы рекомендовать отклонить проект и создать рабочую группу по разработке нового законопроекта о сокращении состава ВРУ с учетом оговорок КСУ.

Первое предложение получило 17 голосов, а значит, было поддержано, поэтому потребность в голосовании по второму предложению отпала.

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