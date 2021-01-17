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В РФ к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, стянули автозаки

Воскресенье, 17 января 2021, 09:36
В РФ к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, стянули автозаки

Возле аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, заметили сепцтехнику. Также известно о задержаниях.

Источник: Медуза, Фонтанка, Новая Газета

Детали: В связи с возвращением Навального в РФ силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных российских городах приведены в состояние повышенной готовности.

По данным российских СМИ, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

В аэропорту Внуково, куда прилетает Навальный, еще с субботы стоит полицейское усиление.

 
 

Такие меры предприняты в связи с тем, что, по данным силовиков, около 6 тысяч сторонников Навального намерены его встречать возле аэропорта.

По состоянию на утро воскресенья известно, что силовики в Петербурге уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. В частности, утром 17 января в аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края.

Напомним: Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности призывающих к участию в "несогласованной массовой акции" в аэропорту "Внуково" 17 января, куда из Германии намерен прилететь оппозиционер Алексей Навальный.

Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcияоппозиция
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