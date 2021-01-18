Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неравный доступ к СOVID-вакцине грозит распространением мутаций вируса

Понедельник, 18 января 2021, 09:06
Неравный доступ к СOVID-вакцине грозит распространением мутаций вируса
Фото detskiyvrach.com.ua

Глобальные пробелы в доступе к вакцинам против COVID-19 вызывают опасения, что дальнейшее распространение коронавируса приведет к появлению более опасных версий патогена, ослаблению медицины и дальнейшему нанесению вреда экономике.

Источник: Bloomberg

Прямая речь главы отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер: "Нельзя оставить некоторые части мира без доступа к вакцинам, потому что вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире".

Детали: В то время как США, Великобритания и Европейский союз уже предоставили гражданам около 24 миллионов доз вакцины – более половины прививок, сделанных во всем мире, –  огромное количество стран еще не начали свои кампании.

А неравенство в иммунитете представляет угрозу как для богатых, так и для бедных государств.

Предоставление коронавирусу возможности распространяться и генерировать новые мутации может привести к серьезным экономическим последствиям и последствиям в сфере здравоохранения, а также увеличить потери, поскольку число погибших превышает 2 миллиона.

Актуальность проблемы возрастает по мере того, как пандемия распространяется уже второй год. При этом отмечается, что новые варианты, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, распространяются значительно быстрее, чем более ранние версии.

Кроме того, есть опасение, что будущие мутации вируса могут быть менее восприимчивыми к вакцинам.

Несмотря на уверенность производителей вакцины в том, что ее можно будет достаточно быстро адаптировать к новым вариантам вируса, чем дольше вирус сможет сохраняться в разных частях мира, где нет вакцины, тем выше опасность появления новых штаммов COVID. 

А эти мутации могут быть более агрессивными, более опасными или заразными.

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, по состоянию на 8 января, из 42 стран, начавших вакцинацию против COVID, 36 были странами с высоким уровнем дохода, а остальные – со средним уровнем дохода.  

Предыстория: 

Темы: коронавирусвакцинациямир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
Все новости...
Реклама: