Неравный доступ к СOVID-вакцине грозит распространением мутаций вируса

Глобальные пробелы в доступе к вакцинам против COVID-19 вызывают опасения, что дальнейшее распространение коронавируса приведет к появлению более опасных версий патогена, ослаблению медицины и дальнейшему нанесению вреда экономике.

Источник: Bloomberg

Прямая речь главы отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер: "Нельзя оставить некоторые части мира без доступа к вакцинам, потому что вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире".

Детали: В то время как США, Великобритания и Европейский союз уже предоставили гражданам около 24 миллионов доз вакцины – более половины прививок, сделанных во всем мире, – огромное количество стран еще не начали свои кампании.

А неравенство в иммунитете представляет угрозу как для богатых, так и для бедных государств.

Предоставление коронавирусу возможности распространяться и генерировать новые мутации может привести к серьезным экономическим последствиям и последствиям в сфере здравоохранения, а также увеличить потери, поскольку число погибших превышает 2 миллиона.

Актуальность проблемы возрастает по мере того, как пандемия распространяется уже второй год. При этом отмечается, что новые варианты, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, распространяются значительно быстрее, чем более ранние версии.

Кроме того, есть опасение, что будущие мутации вируса могут быть менее восприимчивыми к вакцинам.

Несмотря на уверенность производителей вакцины в том, что ее можно будет достаточно быстро адаптировать к новым вариантам вируса, чем дольше вирус сможет сохраняться в разных частях мира, где нет вакцины, тем выше опасность появления новых штаммов COVID.

А эти мутации могут быть более агрессивными, более опасными или заразными.

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, по состоянию на 8 января, из 42 стран, начавших вакцинацию против COVID, 36 были странами с высоким уровнем дохода, а остальные – со средним уровнем дохода.

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