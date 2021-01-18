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Нерівний доступ до СOVID-вакцини загрожує поширенням мутацій вірусу

Понеділок, 18 січня 2021, 10:06
Фото detskiyvrach.com.ua

Глобальні прогалини в доступі до вакцин проти COVID-19 викликають побоювання, що подальше поширення коронавірусу призведе до появи небезпечніших версій патогена, ослаблення медицини і подальшого нанесення шкоди економіці.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова глави відділу вакцин у Фонді медичних досліджень Wellcome Чарлі Веллер: "Не можна залишити деякі частини світу без доступу до вакцин, тому що вірус просто повернеться до нас. Це піддає ризику всіх у всьому світі".

Деталі: В той час як США, Великобританія і Європейський союз вже надали громадянам близько 24 мільйонів доз вакцини – більше  половини щеплень, зроблених у всьому світі, – величезна кількість країн ще не почали свої кампанії.

А нерівність в імунітеті становить загрозу як для багатих, так і для бідних держав.

Надання коронавірусу можливості поширюватися і генерувати нові мутації може привести до серйозних економічних наслідків і наслідків у сфері охорони здоров'я, а також посилити втрати, оскільки кількість загиблих перевищує 2 мільйони.

Актуальність проблеми зростає, оскільки пандемія поширюється вже другий рік.

При цьому наголошується, що нові варіанти, які з'явилися у Великобританії, Південній Африці та Бразилії, поширюються значно швидше, ніж більш ранні версії.

Крім того, є побоювання, що майбутні мутації вірусу можуть бути менш сприйнятливими до вакцин.

Незважаючи на впевненість виробників вакцини в тому, що її можна буде досить швидко адаптувати до нових варіантів вірусу, чим довше вірус зможе зберігатися в різних частинах світу, де немає вакцини, тим вища небезпека появи нових штамів COVID.

А ці мутації можуть бути ще агресивнішими, ще небезпечнішими або заразнішими.

За словами гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреєсуса, станом на 8 січня, із 42 країн, що почали вакцинацію проти COVID, 36 були країнами з високим рівнем доходу, а інші – із середнім рівнем доходу.

Передісторія: 

Теми: коронавірусвакцинаціясвіт


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