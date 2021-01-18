Шмыгаль говорит, что "оранжевый" карантин продлится до апреля

Власти не планируют продолжать усиленные карантинные меры после 24 января, Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продлен до конца марта.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "С 8 по 24 января у нас установлен так называемый "карантин зимних каникул". Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил.

Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала".

Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться".

Детали: Премьер добавил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.

Он подчеркнул, что на сегодня власти не видят необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января.

В то же время Шмыгаль выразил мнение, что "карантин в этом году продлится очень долго".

Предыстория:

8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что маски и социальная дистанция в связи с COVID-19 останутся актуальными для украинцев до конца 2021 года.

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