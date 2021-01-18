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Глава Еврокомиссии осудила задержание Навального

Понедельник, 18 января 2021, 12:49
Фото с Twitter ЕП

Глава Европейской комиссии выступила с осуждением России после задержания оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, обнародованном в понедельник.

"Я осуждаю задержание Алексея Навального вчера российскими властями после его возвращения в Россию. Российские власти должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность", - заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России.

"Мы также продолжаем ожидать тщательного и независимого расследования нападения на жизнь Алексея Навального", - добавила фон дер Ляйен.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

Темы: ЕврокомиссияНавальныйРосcия


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