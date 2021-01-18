Глава Еврокомиссии осудила задержание Навального
Глава Европейской комиссии выступила с осуждением России после задержания оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, обнародованном в понедельник.
"Я осуждаю задержание Алексея Навального вчера российскими властями после его возвращения в Россию. Российские власти должны немедленно освободить его и обеспечить его безопасность", - заявила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России.
"Мы также продолжаем ожидать тщательного и независимого расследования нападения на жизнь Алексея Навального", - добавила фон дер Ляйен.
17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.
Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.