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Дубинский хочет судиться с ЦПК из-за "госизмены"

Понедельник, 18 января 2021, 20:18

Народный депутат от "слуг народа" Александр Дубинский хочет судиться с "Центром противодействия коррупции" по обвинению в государственной измене из-за "письма Министерства финансов США с просьбой наложить санкции против него".

Источник: адвокат Дубинского Татьяна Костина на пресс-конференции, которую цитирует hromadske

Детали: По словам Костиной, факты, которые "Центр противодействия коррупции" приводил в обращении к американскому ведомству, является "лживыми" - в частности то, что Дубинский вступил в сговор с народным депутатом Андреем Деркачем и пытался оказать влияние на президентскую избирательную кампанию в США в 2019-2020 годах.

Она заявила, что это письмо можно расценивать как обращение беглого экс-президента Виктора Януковича к России с просьбой ввести войска в Украину.

Костина также обвинила "Центр противодействия коррупции" в сознательном обмане избирателей, нарушении неприкосновенности частной жизни Дубинского и ряде других нарушений, которые, по мнению адвоката, препятствуют выполнению Дубинским его полномочий.

В общем, адвокаты депутата планируют подать в правоохранительные органы заявления о нарушениях против Дубинского: по словам Костиной, это четыре уголовных проступки, пять нетяжелых преступления, четыре тяжелые и одно - особо тяжкое.  Она отметила, что директор ЦПК Виталий Шабунин и исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк "должны понести ответственность".

Читайте также: Дарья Каленюк: Штурм Капитолия только ускорил введение санкций против Дубинского и других

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. 

Знать больше: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

Темы: СШАсанкцииЦПКДубинский


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