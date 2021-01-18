Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубинский хочет судиться с ЦПК из-за "госизмены"

Понедельник, 18 января 2021, 19:18
Дубинский хочет судиться с ЦПК из-за госизмены

Народный депутат от "слуг народа" Александр Дубинский хочет судиться с "Центром противодействия коррупции" по обвинению в государственной измене из-за "письма Министерства финансов США с просьбой наложить санкции против него".

Источник: адвокат Дубинского Татьяна Костина на пресс-конференции, которую цитирует hromadske

Детали: По словам Костиной, факты, которые "Центр противодействия коррупции" приводил в обращении к американскому ведомству, является "лживыми" - в частности то, что Дубинский вступил в сговор с народным депутатом Андреем Деркачем и пытался оказать влияние на президентскую избирательную кампанию в США в 2019-2020 годах.

Она заявила, что это письмо можно расценивать как обращение беглого экс-президента Виктора Януковича к России с просьбой ввести войска в Украину.

Костина также обвинила "Центр противодействия коррупции" в сознательном обмане избирателей, нарушении неприкосновенности частной жизни Дубинского и ряде других нарушений, которые, по мнению адвоката, препятствуют выполнению Дубинским его полномочий.

В общем, адвокаты депутата планируют подать в правоохранительные органы заявления о нарушениях против Дубинского: по словам Костиной, это четыре уголовных проступки, пять нетяжелых преступления, четыре тяжелые и одно - особо тяжкое.

Она отметила, что директор ЦПК Виталий Шабунин и исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк "должны понести ответственность".

Читайте также: Дарья Каленюк: Штурм Капитолия только ускорил введение санкций против Дубинского и других

Предыстория:

  • США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. 

Знать больше: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников

Темы: СШАсанкцииЦПКДубинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
Все новости...
Реклама: