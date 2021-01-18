Дубінський хоче судитися із ЦПК через "держзраду"

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Дубінський позиватиметься до "Центру протидії корупції" за звинуваченнями у державній зраді через "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього".

Джерело: адвокатка Дубінського Тетяна Костіна на пресконференції, яку цитує hromadske

Деталі: За словами Костіної, факти, які "Центр протидії корупції" наводив у зверненні до американського відомства, є "брехливими" — зокрема те, що Дубінський вступив у змову з народним депутатом Андрієм Деркачем і намагався чинити вплив на президентську виборчу кампанію у США в 2019-2020 роках.

Вона заявила, що цей лист можна розцінювати як звернення експрезидента-втікача Віктора Януковича до Росії з проханням ввести війська в Україну.

Костіна також звинуватила "Центр протидії корупції" у свідомому обмані виборців, порушенні недоторканості приватного життя Дубінського та низці інших порушень, які, на думку адвокатки, перешкоджають виконанню Дубінським його повноважень.

Загалом адвокати депутата планують подати до правоохоронних органів заяви щодо порушень проти Дубінського: за словами Костіної, це чотири кримінальні проступки, п'ять нетяжких злочинів, чотири тяжкі й один — особливо тяжкий. Вона зазначила, що директор ЦПК Віталій Шабунін та виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк "повинні попонести відповідальність".

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Передісторія:

США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Зокрема, під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

Офіс президента анонсував певні кроки щодо притягнення до відповідальності українців, винних у втручанні в американські вибори.

Сам Дубінський 15 січня заявив, що просить зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію з приводу запровадження санкцій до нього з боку США через втручання в американські вибори.

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