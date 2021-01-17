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Вакцинация от COVID-19 стартует в середине февраля – Степанов

Воскресенье, 17 января 2021, 21:32

Министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" сообщил, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартует в середине февраля.

Источник: нардеп от "Слуги народа", председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в Telegram

Детали: По словам Степанова, ожидается, что в Украине будет 910 тысяч доз вакцин, в частности 210 тысяч доз вакцины Pfizer по глобальной инициативе COVAX.

На первом этапе планируется вакцинация 367 тысяч украинцев: врачей, медиков, стариков в специализированных учреждениях, военных в зоне ООС. Второй этап планируется начать в конце марта – он будет включать вакцинацию 2,5 млн украинцев.

Как сообщил Степанов, сейчас правительство ведет переговоры с четырьмя производителями вакцин относительно их поставок в Украину.

Что предшествовало: 14 января Степанов сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Украине начнется уже в феврале.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусСтепанов


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