Одна и та же ракета SpaceX в восьмой раз доставила груз на орбиту
20 января американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.
Источник: SpaceX. Everyday Astronaut
Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоялся из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 105-й запуск ракет поколения Falcon.
Liftoff! pic.twitter.com/zdQNxSv6VC— SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/3nh3jongIY— SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021
В компании отметили, что первый многократный степень Falcon 9 ранее уже семь раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли, в частности с сентября 2019 по декабрь 2020 года.
Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.
Напомним: Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Запуск может состояться уже 21 января.
Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их около 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.
Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов.
Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship, первый тестовый запуск которого должен состояться в конце ноября.
Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.
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Напомним:
- Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
- По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.