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Одна и та же ракета SpaceX в восьмой раз доставила груз на орбиту

Четверг, 21 января 2021, 00:51
Одна и та же ракета SpaceX в восьмой раз доставила груз на орбиту

20 января американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: SpaceX. Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоялся из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 105-й запуск ракет поколения Falcon.

В компании отметили, что первый многократный степень Falcon 9 ранее уже семь раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли, в частности с сентября 2019 по декабрь 2020 года.

Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.

Напомним: Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Запуск может состояться уже 21 января.

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их около 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов.

Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship, первый тестовый запуск которого должен состояться в конце ноября.

Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

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Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон Маск
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