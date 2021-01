Одна и та же ракета SpaceX в восьмой раз доставила груз на орбиту

20 января американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: SpaceX. Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоялся из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это 105-й запуск ракет поколения Falcon.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/3nh3jongIY