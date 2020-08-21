Холодницкий уволился из САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Источник: собеседники "Украинской правды" в САП, пост Холодницкого в Facebook

Детали: По словам собеседника УП, 21 августа Холодницкий планирует опубликовать соответствующее заявление о своем увольнении с 1 сентября.

Собеседник также уточнил, что Холодницкий не просто увольняется с САП, а вообще уходит из прокуратуры.

Позже Холодницкий опубликовал в Facebook приказ о своем увольнении.

Он также написал, чего достигла САП под его руководством и с какими вызовами ей пришлось встретиться.

Основным из таких вызовов Холодницкий назвал "полное неприятие" САП и НАБУ, как институтов со стороны Генпрокуратуры.

Он добавил, что за время его каденции изменилось 4 генпрокурора, каждый из которых "в свой собственный способ хотел создать режим подотчетности САП".

По словам Холодницкого, за 5 лет его работы НАБУ и САП установили убытков по уголовным производствам более чем на 200 миллиардов гривен, привлекли к ответственности 16 народных депутатов, 22 топ-чиновников, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий и 17 высших должностных лиц государственных органов.

Он также поблагодарил свой коллектив "за преданность делу, честность и неподкупность".

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