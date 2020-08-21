Холодницкий уволился из САП
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
Источник: собеседники "Украинской правды" в САП, пост Холодницкого в Facebook
Детали: По словам собеседника УП, 21 августа Холодницкий планирует опубликовать соответствующее заявление о своем увольнении с 1 сентября.
Собеседник также уточнил, что Холодницкий не просто увольняется с САП, а вообще уходит из прокуратуры.
Позже Холодницкий опубликовал в Facebook приказ о своем увольнении.
Он также написал, чего достигла САП под его руководством и с какими вызовами ей пришлось встретиться.
Основным из таких вызовов Холодницкий назвал "полное неприятие" САП и НАБУ, как институтов со стороны Генпрокуратуры.
Он добавил, что за время его каденции изменилось 4 генпрокурора, каждый из которых "в свой собственный способ хотел создать режим подотчетности САП".
По словам Холодницкого, за 5 лет его работы НАБУ и САП установили убытков по уголовным производствам более чем на 200 миллиардов гривен, привлекли к ответственности 16 народных депутатов, 22 топ-чиновников, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий и 17 высших должностных лиц государственных органов.
Он также поблагодарил свой коллектив "за преданность делу, честность и неподкупность".
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Предыстория:
- 26 мая Ирина Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
- В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.
- Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовали письмо в ответ, в котором выразили несогласие с утверждением генпрокурора о бездеятельности САП и напомнили Венедиктовой, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания работникам САП.
- Также в ведомстве упрекнули Венедиктову за ослабление авторитета правоохранительных органов и заявили, что "политические элиты" хотят использовать САП в своих целях.