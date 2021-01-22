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"Удалось сбить волну и есть стабилизация" –  Степанов о жестком карантине

Пятница, 22 января 2021, 09:15
Удалось сбить волну и есть стабилизация –  Степанов о жестком карантине

Министр здравоохранения Максим Степанов считает довольно успешным результат жесткого карантина, который длится с 8 января, так как количество новых больных и количество госпитализированных снизились, а праздники не дали резкой вспышки коронавирусной болезни.

Источник: Степанов на брифинге в ответ на вопрос

Прямая речь: "Относительно результатов. Невозможно рассматривать исключительно жесткие карантинные мероприятия в тот период, надо рассматривать более комплексно. Это общая стратегия МОЗ по борьбе с COVID-19... Карантин выходного дня в ноябре дал свои результаты достаточно существенно. Также была определенная логика о введении жесткого карантина с 8-го по 25-е января.

Все это влияет на общую картину, которую мы видим как по заболеваемости, так и по количеству тяжелых случаев, по количеству госпитализированных людей.

Вы видите, что у нас падает количество заболевших  людей – тех, кто каждый день регистрируются как заболевшие COVID-19. Мы достигли такой определенной серьезной стабилизации в этих вещах. Главное, что нам удалось на начальных стадиях сбить эту волну распространения ковида, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников.

Кстати, там очень простая математика. Если бы 10 человек заболели во время праздников, то потенциально они могли бы заразить 100 человек, хотя не каждый из них общаются с 10 людьми. Если мы вводим ограничения, которые влияют на контакты между этими людьми, количество потенциально зараженных будет уже не 100, а, условно говоря, 50 – это уже серьезный результат, который влияет на общую статистику".

Детали: Степанов отметил, что при анализе результатов учитывают и количество госпитализаций, и количество тяжелых случаев.

На сегодняшнее утро, в Украине меньше 19 тысяч пациентов находятся в больницах: 18 896 человек находятся в стационарах с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. На начало декабря эта цифра составляла около 29 тысяч.

По мнению министра, все это свидетельствует о целесообразности стратегии МОЗ в целом.

Однако чтобы оценить до конца, как повлиял жесткий карантин, надо подождать после завершения жесткого карантина еще некоторое время, подчеркнул Степанов. Тогда уже Минздрав сможет определить свою дальнейшую стратегию.

Степанов также призвал не называть нынешний период локдауном, "потому что это карантин с жесткими ограничениями".

Он отметил что локдауны есть в европейских странах. Например, в некоторых из них нельзя даже собираться несколькими семьями, выходить самостоятельно из дома без предварительной записи и можно выходить исключительно с разрешенной целью, кое-где действует комендантский час.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинCovid-2019коронавируслокдаунСтепанов
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