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В Италии приказали блокировать аккаунты TikTok после смерти 10-летней девочки

Суббота, 23 января 2021, 12:26
В Италии приказали блокировать аккаунты TikTok после смерти 10-летней девочки

Итальянский орган по надзору за конфиденциальностью данных приказал TikTok в пятницу заблокировать учетные записи всех пользователей в Италии, возраст которых не удалось подтвердить, после смерти 10-летней девочки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении итальянского регулятора говорится, что хотя TikTok обязался запретить регистрацию для детей до 13 лет, однако это правило легко обойти.

В результате TikTok был обязан заблокировать все непроверенные учетные записи пользователей как минимум до 15 февраля.

TikTok принадлежит китайской ByteDance и быстро набирает популярность во всем мире, особенно среди подростков.

Решение о блокировании учетных записей было принято после того, как в Палермо умерла 10-летняя девочка в несчастном случае, который поразил Италию.

Ее родители рассказали, что она участвовала в челлендже в TikTok. Необходимо было накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание, записывая себя на телефон.

Прокуратура начала расследование возможного подстрекательство к самоубийству и выясняет, приглашал ли девочку кто-нибудь принять участие в этом челлендже.

"Регулятор решил в срочном порядке вмешаться после ужасного случая с 10-летней девочкой из Палермо", - заявили в правительстве.

TikTok запретили "дальнейшую обработку данных пользователей, по которым нет абсолютной уверенности в возрасте".

Это означает, что пользователи непроверенных учетных записей больше не смогут загружать видео или взаимодействовать с другими людьми на платформе TikTok.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиясоцсетидети
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