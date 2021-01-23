В Москве подготовили "титушек" для провокаций на акциях – СМИ

В Москве подготовили десятки "титушек", которые должны провоцировать драки на акциях в поддержку Алексея Навального 23 января и выкладывать в соцсети "свидетельства" насилия со стороны демонстрантов.

Источник: "Новая газета"

Детали: Как пишет издание, сразу после новогодних праздников студентам московских вузов и колледжей стали активно предлагать подработку за участие в различных мероприятиях и конференциях.

Тех из них, кто мог привлечь не менее семи других учащихся, назначали бригадирами. Им обещали зарплату в 30–40 тыс. рублей плюс компенсацию на расходы.

Рядовым участникам "бригады" обещали от тысячи до 3,5 тыс. рублей за мероприятие. Они должны были прийти, побыть час-два, обеспечивая массовость, и уйти. Всех учащихся, бригадиров и активистов просили заполнить анкету.

Через неделю выяснилось, что все "мероприятия" связаны с Алексеем Навальным.

Двое студентов рассказали изданию на условиях анонимности, что к акции протеста 23 января активистов мужского пола позвали на "сборы" в одном из подмосковных пансионатов.

Почти сразу после формирования команд "бригадирам" поручили оперативно организовать явку их людей в аэропорт "Внуково" 17 января, куда должен был прилететь Алексей Навальный, для встречи телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Один из "бригадиров" рассказал, что отправил туда семерых людей, а потом узнал, что во "Внуково" должен приехать Навальный.

Во вторник, 19 января, бригадиров и активистов пригласили прийти в "штаб" по адресу: ул. Короленко, дом 2, корпус 9, чтобы "подписать договор, получить деньги". По указанному адресу в Сокольниках находилось двухэтажное здание без какой-либо вывески.

Пришедших встречал куратор, прежде всего его интересовало, хотят ли ребята, чтобы в России было как в Украине.

А потом сразу вводил в курс дела: что вместо мероприятий те будут бригадирами на митингах, контролировать своих людей — "чтобы с ними ничего не случилось и чтобы менты не забрали". Для этого нужно пройти обучение на сборах. Потом проходило собеседование, при входе в помещение каждого просили сдать телефон, якобы из-за опасений прослушки.

Сборы должны были пройти в Одинцовском районе в пансионате "Горизонт", это примерно 50 км от Москвы, 20 января. По приезде на КПП тоже нужно было сдать телефоны.

О программе сборов бригадирам рассказывал инструктор. За два дня им предстояло изучить курс по оказанию первой медпомощи и потренироваться со спортсменами из Школы боевых единоборств "Витязь".

"Чтобы там, на митинге, вы могли кого-то при необходимости заломать и дать **** (постоять за себя. — ред.), — пояснили им. На вопрос, зачем подготовка по медпомощи, руководитель ответил: "Мало ли что на митингах может случиться. Вы должны уметь оказать первую медпомощь".

Один из студентов спросил у штабистов, как полиция и ОМОН будут разбираться, кто из участников демонстрации за Навального, а кто — за Россию. Штабисты ответили, что полиции можно не опасаться — у них будут списки "наших".

Прямая речь одного из источников: "Как я понял, для них принципиально, чтобы не менты людей херачили, а чтобы по факту мы *** (били. — ред.) гражданских людей".

Подробнее: После собеседования все шли в подъезд в левой части здания, где некая комиссия оформляла людей на сборы. Оба источника издания отметили у входа довольно большую толпу молодых людей, человек 30–50. Несмотря на мороз, они стояли без верхней одежды.

По словам одного из источников, на вид это были молодые люди не очень благополучные, возможно, без образования.

Один источник "Новой газеты" не стал оформляться на сборы. По его словам, ему не понравилась позиция этой мутной организации: "Мы типа не "ЕР", мы леваки, ни к какой партии не привязаны, а вы идите на митинги, **** (бейте. — ред.) вместе с ментами гражданское население!"

Второй собеседник взял время на размышление, но тоже не поехал.

Что предшествовало: В субботу в разных городах России начались задержания на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

21 января в России полиция продолжила задерживать соратников Навального в Москве и в других городах РФ. В частности, задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

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