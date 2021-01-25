В Одессе и области снова "заминировали" несколько сотен учебных заведений
Понедельник, 25 января 2021, 15:38
Полицейские проверяют сообщение о заминировании 373 учебных заведений в Одессе и области.
Источник: полиция Одесской области
Дословно: "На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицея и учебно-воспитательных комплекса Одессы и области заминированы".
Детали: Сейчас на места выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.
Предыстория:
- 15 января в Одессе сообщили о "заминировании" 185-ти детских садов города.
- 20 января одесские правоохранители проверяли информацию об угрозе взрыва в 186-ти детских учебных заведениях города.
Украинская правда