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В Одессе и области снова "заминировали" несколько сотен учебных заведений

Понедельник, 25 января 2021, 15:38
Фото НПУ

Полицейские проверяют сообщение о заминировании 373 учебных заведений в Одессе и области.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицея и учебно-воспитательных комплекса Одессы и области заминированы".

Детали: Сейчас на места выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ОдессаОдесская областьобразованиеполиция


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