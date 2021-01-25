В Одессе и области снова "заминировали" несколько сотен учебных заведений

Полицейские проверяют сообщение о заминировании 373 учебных заведений в Одессе и области.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицея и учебно-воспитательных комплекса Одессы и области заминированы".

Детали: Сейчас на места выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Предыстория: