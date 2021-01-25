Обвиняемый в организации перестрелки в Княжичах работает в полиции Киева

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах, работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева.

Источник: ответ Национальной полиции на запрос "Слидства.Инфо"

Дословно: "Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции в должности заместителя начальника Днепровского управления полиции - начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве".

Детали: Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности, в организации умышленного убийства полицейских. Последние несколько лет это дело, фактически, лежит без движения в Броварском суде Киевской области, отмечают журналисты.

Что предшествовало: Куряту уволили из полиции в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года скандальный Окружной админсуд Киева восстановил его в должности. В конце 2018 года Куряту отправили руководить полицией Бахмута в Донецкой области.

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