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Обвиняемый в организации перестрелки в Княжичах работает в полиции Киева

Понедельник, 25 января 2021, 15:31
Обвиняемый в организации перестрелки в Княжичах работает в полиции Киева
Громадське

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах, работает заместителем начальника Днепровского управления полиции Киева.

Источник: ответ Национальной полиции на запрос "Слидства.Инфо"

Дословно: "Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции в должности заместителя начальника Днепровского управления полиции - начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве".

 

Детали: Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пять правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности, в организации умышленного убийства полицейских. Последние несколько лет это дело, фактически, лежит без движения в Броварском суде Киевской области, отмечают журналисты.

Что предшествовало: Куряту уволили из полиции в результате служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года скандальный Окружной админсуд Киева восстановил его в должности. В конце 2018 года Куряту отправили руководить полицией Бахмута в Донецкой области.

Предыстория:

  • Перестрелка в Княжичах Киевской области произошла в ночь на 4 декабря 2016-го года. Киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей дома, но во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка.
  • В ту ночь погибло 5 правоохранителей: двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.
  • Следствие установило, что руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки: ошиблись с домом, который хотели ограбить преступники, и не сообщили о проведении спецоперации местной полиции.
  • По данным "Слидство.Инфо", руководители столичной полиции могли подделать служебные документы, чтобы скрыть доказательства причин смертельной перестрелки между правоохранителями в селе Княжичи в 2016 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиев
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