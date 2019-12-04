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Руководство полиции Киева могло фальсифицировать доказательства о стрельбе в Княжичах - СМИ

Среда, 4 декабря 2019, 10:15

Руководители столичной полиции могли подделать служебные документы, чтобы скрыть доказательства причин смертельной перестрелки между правоохранителями в селе Княжичи в 2016 году.

Источник: рапорт следователей генпрокуратуры, который опубликовало "Слідство.Інфо"

Дословно: "Прокуроры узнали, что руководители киевской полиции, в частности, начальник Андрей Крищенко, его тогдашний заместитель Виталий Стрижак, бывший начальник уголовного розыска Леонид Курята и другие могли подделать официальные документы после перестрелки, чтобы сфальсифицировать доказательства".

Дословно рапорт прокурора Демьянюка: "С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений (...) организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мер".

Детали: В ГПУ подтвердили, что расследуется уголовное производство относительно подделки документов, но подозрение пока никому не объявили. В связи с реформой это дело передали в Государственное бюро расследований.

 
 

Журналисты обратились за комментарием к начальнику полиции Киева Андрею Крищенко, но тот не захотел общаться на тему возможной подделки документов.

Напомним: 

  • Перестрелка в Княжичах Киевской произошла в ночь на 4 декабря 2016-го года. Киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей дома, но во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка.
    В ту ночь погибло 5 правоохранителей: двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРДа.
  • Следствие установило, что руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки: ошиблись с домом, который хотели ограбить преступники, и не сообщили о проведении спецоперации местной полиции.
  • Дело слушается в Броварском суде Киевской области. На скамье подсудимых - пятеро сотрудников полиции. В частности, бывший начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята. Им инкриминируют организацию умышленного убийства полицейских и служебная халатность. Ни один из них не находится под стражей.
  • 30 августа 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых в смертельной перестрелке в Княжичах, произошедшей ночью 4 декабря 2016 года. Тогда погибли 5 правоохранителей.
  • Позже Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет для двух подозреваемых в расстреле полицейских в Княжичах: КОРДовцу Андрею Курте и столичному следователю Роману Мариновскому.
  • В конце декабря 2017 года стало известно, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного за причастность к перестрелке в Княжичах. В 2018 году Курята возглавил полицию прифронтового города Бахмут Донецкой области.
  • В ноябре 2017-го Окружной админсуд также восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевубийство
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