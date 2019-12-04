Руководство полиции Киева могло фальсифицировать доказательства о стрельбе в Княжичах - СМИ

Руководители столичной полиции могли подделать служебные документы, чтобы скрыть доказательства причин смертельной перестрелки между правоохранителями в селе Княжичи в 2016 году.

Источник: рапорт следователей генпрокуратуры, который опубликовало "Слідство.Інфо"

Дословно: "Прокуроры узнали, что руководители киевской полиции, в частности, начальник Андрей Крищенко, его тогдашний заместитель Виталий Стрижак, бывший начальник уголовного розыска Леонид Курята и другие могли подделать официальные документы после перестрелки, чтобы сфальсифицировать доказательства".

Дословно рапорт прокурора Демьянюка: "С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений (...) организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мер".

Детали: В ГПУ подтвердили, что расследуется уголовное производство относительно подделки документов, но подозрение пока никому не объявили. В связи с реформой это дело передали в Государственное бюро расследований.