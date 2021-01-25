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Туристам советуют отложить поход в Карпаты из-за лавин

Понедельник, 25 января 2021, 16:38
Туристам советуют отложить поход в Карпаты из-за лавин

25-26 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет опасно из-за снежных лавин.

Источник: Facebook-страница Отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах

Дословно: "Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с метелями и снегопадами, будет удерживаться: 25-26 января - на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Возможено схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин".

Детали: В Укргидрометцентре советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Украинская правда
Темы: Карпатыпогода
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