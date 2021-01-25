Туристам советуют отложить поход в Карпаты из-за лавин
Понедельник, 25 января 2021, 17:38
25-26 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет опасно из-за снежных лавин.
Источник: Facebook-страница Отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах
Дословно: "Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с метелями и снегопадами, будет удерживаться: 25-26 января - на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Возможено схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин".
Детали: В Укргидрометцентре советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Украинская правда