Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может произойти в Верховной Раде 27-29 января.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Голосование господина Витренко может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. Завтра (26 января - ред.) точно не может быть, поскольку нам нужно сформировать за него еще необходимое количество голосов".

Детали: Корниенко предположил, что на этот раз в Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часов. Нардепы задавали ему вопросы "и текущие, относительно ситуации с тарифами, и стратегические - как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли".

Предыстория: Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Напомним: