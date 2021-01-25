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Рада будет голосовать за Витренко в среду-пятницу – Корниенко

Понедельник, 25 января 2021, 22:42

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может произойти в Верховной Раде 27-29 января.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Голосование господина Витренко может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. Завтра (26 января - ред.) точно не может быть, поскольку нам нужно сформировать за него еще необходимое количество голосов".

Детали: Корниенко предположил, что на этот раз в Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часов.  Нардепы задавали ему вопросы "и текущие, относительно ситуации с тарифами, и стратегические - как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли".

Предыстория: Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Напомним:

  • На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
  • Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Темы: ВитренкоВерховная Рада


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