Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Витренко будет больше поддержки среди "слуг народа" на повторном голосовании за должность – Корниенко

Понедельник, 25 января 2021, 21:42
У Витренко будет больше поддержки среди слуг народа на повторном голосовании за должность – Корниенко

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может произойти в Верховной Раде 27-29 января.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Голосование господина Витренко может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. Завтра (26 января - ред.) точно не может быть, поскольку нам нужно сформировать за него еще необходимое количество голосов".

Детали: Корниенко предположил, что на этот раз в Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часов.  Нардепы задавали ему вопросы "и текущие, относительно ситуации с тарифами, и стратегические - как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли".

Предыстория: Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Напомним:

  • На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
  • Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Темы: ВитренкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Витренко
Новости экономики 1 ноября: Витренко уволили из "Нафтогаза", НБУ "напечатал" еще 10 млрд
Верховный суд запретил партию Витренко
Температура в домах зимой будет на 4 градуса ниже нормы – Витренко
Последние новости
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
Все новости...
Реклама: