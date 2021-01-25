У Витренко будет больше поддержки среди "слуг народа" на повторном голосовании за должность – Корниенко
Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может произойти в Верховной Раде 27-29 января.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко
Прямая речь Корниенко: "Голосование господина Витренко может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу. Завтра (26 января - ред.) точно не может быть, поскольку нам нужно сформировать за него еще необходимое количество голосов".
Детали: Корниенко предположил, что на этот раз в Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".
Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часов. Нардепы задавали ему вопросы "и текущие, относительно ситуации с тарифами, и стратегические - как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли".
Предыстория: Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.
Напомним:
- На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
- Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.