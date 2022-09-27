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Верховный суд запретил партию Витренко

Роман ПетренкоВторник, 27 сентября 2022, 17:56
витренко, скриншот с видео

Верховный Суд окончательно запретил партию Натальи Витренко "Прогрессивную социалистическую партию Украины".

Источник: движение "Чесно" из зала суда

Детали: Таким образом, ПСПУ уже четвертая партия, запрещенная Верховным судом.

По данным журналистов на суд пришел соратник Витренко - Владимир Марченко.

Кроме ПСПУ, Верховный Суд уже запретил ОПЗЖ, Партию Шария и партию "Социалисты".

ПСПУ - единственная партия, которая подавала встречный иск и затягивала суд, отмечают активисты.

Что предшествовало:                

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.
  • Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Держава", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Левой оппозиции" и "Союз левых сил".
  • Восьмой апелляционный суд Львова 23 июня запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины".

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Темы: ВитренкоВерховный судпартии
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