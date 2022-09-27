Верховный суд запретил партию Витренко
Вторник, 27 сентября 2022, 17:56
Верховный Суд окончательно запретил партию Натальи Витренко "Прогрессивную социалистическую партию Украины".
Источник: движение "Чесно" из зала суда
Детали: Таким образом, ПСПУ уже четвертая партия, запрещенная Верховным судом.
По данным журналистов на суд пришел соратник Витренко - Владимир Марченко.
Кроме ПСПУ, Верховный Суд уже запретил ОПЗЖ, Партию Шария и партию "Социалисты".
ПСПУ - единственная партия, которая подавала встречный иск и затягивала суд, отмечают активисты.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 20 марта Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий.
- Кроме ПСПУ, суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "Партии Шария", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистической партии Украины", партии "Держава", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Левой оппозиции" и "Союз левых сил".
- Восьмой апелляционный суд Львова 23 июня запретил деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины".