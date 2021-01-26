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Рада готовит "турборежим" для регистрации вакцины против COVID

Вторник, 26 января 2021, 08:38

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент примет закон об ускоренной регистрации вакцины против COVID-19 во время своего заседания 28 января.

Источник: Разумков в эфире телеканала ICTV, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы сокращаем с вами сроки (внесения альтернативных законопроектов – ред.) во вторник. И в четверг, я надеюсь, он будет проголосован как за основу, так и в целом. Надеюсь, там не будет каких-то дополнительных предостережений к этому. Если нет, то через неделю мы это сделаем".

Этому предшествовало: 25 января президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от COVID-19 начнется в феврале, когда Украина получит первый миллион доз вакцин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина "вскоре" получит первую партию вакцины против COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 тысяч доз.

Темы: Верховная РадаРазумков ДмитрийвакцинациякоронавирусCovid-2019


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