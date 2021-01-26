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"Плюсовая" температура в Киеве побила рекорд

Вторник, 26 января 2021, 12:45

В Киеве 25 января среднесуточная температура воздуха составляла + 5,5°С, это почти на градус выше температурного рекорда этого дня 1993 года.

Источник: Сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции, 25 января в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 5,5°С, что на 0,9 ° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

Максимальная температура в столице поднялась до + 6,8°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993 и 2002 годах на 0,3°С.

Минимальная температура 25 января не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,4°С теплее, чем это было в 1993 году.

Предыстория:

  • Ночь на 30 декабря в Киеве побила температурный рекорд
  • Ночь на 5 июля 2020 в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Украинская правда
Темы: Киевпогода


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