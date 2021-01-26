Дворец Путина: Кремль отказался разглашать имена юридических владельцев

В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежит не президенту Владимиру Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова передает "Интерфакс"

Детали: В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению Путина, "дворец в Геленджике" ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".

Прямая речь: "Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту…

Владельцами являются предприниматели…

Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько (предпринимателей – ред.) прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно…

Если остаются вопросы, то действительно, компетентные ведомства тоже, наверно, так или иначе предоставят информацию. Но, что касается уточнения, мы же должны залезать в частную собственность, как вы себе это представляете?"

Другие детали: На вопрос журналистов, почему бы, с учетом интереса общественности, не раскрыть все детали, связанные "с дворцом под Геленджиком", Песков ответил: "Это невозможно".

Предыстория: 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицает.

19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.

По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.