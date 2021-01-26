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Экс-мера Ирпеня Карплюка будут судить за фиктивный ремонт дороги

Вторник, 26 января 2021, 13:59

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего мэра Ирпеня, что под Киевом, Владимира Карплюка. Его обвиняют в служебной халатности при выделении 2,7 млн гривен на ремонт дороги, который остался только на бумаге.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: Карплюку инкриминируют ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Если вину докажут, то бывший мэр сядет на срок от 2 до 5 лет.

Расследованием установлено, что в июле 2017 года бывший мэр Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за работу, которая фактически не была выполнена.

ОГП не называет имя экс-мера, но известно, что в то время городским головой в Ирпене был именно Карплюк.

Предыстория: В августе 2019 года прокуратура проводила обыски в городском совете Ирпеня. Они проходили в пределах досудебного расследования уголовного дела о служебной халатности.

В августе 2017 года Карплюку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК: якобы во главе ООО "Сарафан" Карплюк, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.

В декабре 2017 года прокурор Киевской области сообщил Карплюку о новых подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).

Также экс-мэру инкриминируют ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В июле 2019 года Генеральная прокуратура подготовила еще одно подозрение уже экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку.

Украинская правда
Темы: ИрпеньКиевская областьдорогикриминал


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