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У Зеленского прокомментировали "дорожную карту" реформ от G7

Вторник, 26 января 2021, 17:47

В Офисе президента выступают за широкое обсуждение советов послов стран большой семерки относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Источник: заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии изданию "Закон и Бизнес"

Прямая речь: "Мне известен этот документ с ноября. Действительно, во время общения с дипломатическим корпусом мы получили соответствующие рекомендации. Учитывая очень широкий круг затронутых вопросов, лично я выступаю за широкое профессиональное обсуждение всех предложений на Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины с обязательным привлечением к дискуссии представителей судебной власти, антикоррупционных органов и другого профессионального сообщества".

Детали: При этом Смирнов отмечает, что к советам надо относиться как к советам: "без сроков их реализации и без принуждения, но с ощутимым уровнем профессионального диалога на уровне самой судебной власти и антикоррупционных органов".

Заместитель Ермака выразил уверенность, что каждый упомянутый субъект властных полномочий (ВСП, ВККСУ, ГСА, ВАКС, ВС, НАПК, НАБУ) готов к диалогу, следствием которого станут действительно качественные преобразования в работе этих органов.

Что предшествовало: 25 января, послы стран большой семерки (G7) обнародовали так называемую дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Как отмечается в сообщении группы послов, советы были разработаны как реакция международников на решения Конституционного суда Украины относительно антикоррупционной политики, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов относительно соответствия Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • 4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.
  • В ЕС отметили, что считают возобновленное наказание недостаточным предохранителем.

Темы: Офис президентареформыG7


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