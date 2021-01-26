У Зеленського прокоментували "дорожню карту" реформ від G7

В Офісі президента виступають за широке обговорення порад послів країн великої сімки щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі виданню "Закон і Бізнес"

Пряма мова: "Мені відомий цей документ ще з листопада. Дійсно, під час спілкування з дипломатичним корпусом ми отримали відповідні рекомендації. З огляду на дуже широке коло порушених питань, особисто я, виступаю за широке фахове обговорення всіх пропозицій на Комісії з питань правової реформи при президентові України з обов`язковим залученням до дискусії представників судової влади, антикорупційних органів і іншої професійної спільноти".

Деталі: При цьому Смирнов зазначає, що до порад треба ставитися як до порад: "без строків їх реалізації і без примушування, але з відчутним рівнем професійного діалогу на рівні самої судової влади і антикорупційних органів".

Заступник Єрмака висловив упевненість, що кожен згаданий суб’єкт владних повноважень (ВРП, ВККСУ, ДСА, ВАКС, ВС, НАЗК, НАБУ) готовий до діалогу, наслідком якого стануть дійсно якісні перетворення в роботі цих органів.

Що передувало: 25 січня, посли країн великої сімки (G7) оприлюднили так звану дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Як зазначається у повідомленні групи послів, поради були розроблені як реакція міжнародників на рішення Конституційного суду України щодо антикорупційної політики, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

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