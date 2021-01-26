У Зеленського прокоментували "дорожню карту" реформ від G7
В Офісі президента виступають за широке обговорення порад послів країн великої сімки щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі виданню "Закон і Бізнес"
Пряма мова: "Мені відомий цей документ ще з листопада. Дійсно, під час спілкування з дипломатичним корпусом ми отримали відповідні рекомендації. З огляду на дуже широке коло порушених питань, особисто я, виступаю за широке фахове обговорення всіх пропозицій на Комісії з питань правової реформи при президентові України з обов`язковим залученням до дискусії представників судової влади, антикорупційних органів і іншої професійної спільноти".
Деталі: При цьому Смирнов зазначає, що до порад треба ставитися як до порад: "без строків їх реалізації і без примушування, але з відчутним рівнем професійного діалогу на рівні самої судової влади і антикорупційних органів".
Заступник Єрмака висловив упевненість, що кожен згаданий суб’єкт владних повноважень (ВРП, ВККСУ, ДСА, ВАКС, ВС, НАЗК, НАБУ) готовий до діалогу, наслідком якого стануть дійсно якісні перетворення в роботі цих органів.
Що передувало: 25 січня, посли країн великої сімки (G7) оприлюднили так звану дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Як зазначається у повідомленні групи послів, поради були розроблені як реакція міжнародників на рішення Конституційного суду України щодо антикорупційної політики, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.
- 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.
- У ЄС зазначили, що вважають відновлене покарання недостатнім запобіжником.