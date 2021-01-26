В Беларуси утверждают, что Китай пообещал Лукашенко "нужное количество" COVID-вакцин
Пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявила, что Китай пообещал поставить в страну "нужное количество" вакцин от коронавируса.
Источник: "Пул первого", Белта со ссылкой на пресс-службу Лукашенко
Детали: Сообщается, что Лукашенко по телефону поговорил с президентом Китая Си Цзиньпином, а во время разговора теме борьбы с пандемией COVID-19 политики "уделили значительное внимание".
Дословно: "КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме.
Стороны обменялись информацией о предпринимаемых мерах по противодействию распространения инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет. Именно поэтому, в соответствии с договоренностями, Беларусь и Китай и далее будут максимально открыты и готовы к сотрудничеству в этом вопросе".
Напомним: 30 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что через "Медицинские закупки Украины", заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Это так называемая инактивированная вакцина.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает первый миллион COVID-вакцин "от ведущей международной компании", но не уточнил, от какой.